På førstedagen i retssagen mod Korsørmanden kom flere oplysninger frem, som hidtil har været skjult for offentligheden. Blandt andet oplysninger om en kuffert fundet i hans sortmalede hus i Korsør.

I den lå et bælte, noget reb og en Rema-pose med et indhold, der ifølge anklagemyndigheden kobler ham direkte til drabet på Emilie Meng.

Kufferten og posen blev fundet, da politiets teknikere i kølvandet af anholdelsen 16. april sidste år foretog en minutiøs gennemgang af hans bopæl.

Og i den lå altså en taperulle.

Jakob Buch-Jepsen mødte pressen, da Peter Madsen blev dømt for drab på Kim Wall i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På netop taperullen har man fundet dna-spor, der med allerhøjeste sandsynlighed - 1:1.000.000 - stammer fra Emilie Meng.

Et ikke uvæsentligt fund, hvis du spørger forhenværende anklager og nuværende forsvarsadvokat Jakob Buch-Jepsen.

»Dna ikke kan stå alene, men det er umiddelbart et stærkt bevis. Et dna-spor med en sandsynlighed på 1:1.000.000 er den højeste grad af sandsynlighed.«

»Men igen - det er ikke et bevis, som kan stå alene. Og derfor vil man typisk bygge beviskæden op af en række objektive beviser og subjektive beviser. Objektive beviser kan – foruden DNA – være mobiltelefonoplysninger, herunder masteplaceringer. Subjektive beviser kan eksempelvis være vidneforklaringer.«

Korsørmanden er blandt andet tiltalt for drab, voldtægt og langvarig frihedsberøvelse af den 17-årige pige.

Han nægter sig skyldig i de forhold.

Dna, overvågning og indkøb

På retssagens første dag har anklager Susanne Bluhm brugt en del tid på at fastslå den 33-åriges færden den julinat i 2016, hvor Emilie Meng forsvandt.

Blandt andet placerer kortoplysninger ham på Korsør Station i timerne forud for den 17-åriges forsvinden, har specialanklageren fastlået, ligesom hun også har fremhævet visse indkøb gjort i Harald Nyborg og Jem og Fix dagen forinden.

Desuden placerer en britisk ekspert i forbedring af videoovervågning en lys Hyundai i20 - identisk med den, som Korsørmanden havde dengang, på stationen klokken 04.07, hvor Emilie Meng forsvandt.

Og så er der de fund, som er gjort på hans bopæl.

Heriblandt rullen med tape, som ifølge specialanklageren »er den eneste genstand på den tiltaltes bopæl, hvor der er blevet fundet dna fra Emilie Meng«.

Sadistiske videoer

I Korsørmandens hjem har politiet også bidt mærke i en række fund gjort på hans computer.

Korsørmanden til et bryllup i 2019. Foto: B.T.

På den lå flere tusinde billeder og videoer af den slags, som bliver betegnet som overgreb på børn.

Og så er der fundet videoer, der viser mishandling og tortur af kvinder.

I nogle tilfælde drab.

Specialanklager Susanne Bluhm tør ikke sige, om videoerne er ægte eller bygger på skuespil, men den 33-årige har i retten selv erkendt, at han tænder på sadistisk porno.

Det er Korsørmanden tiltalt for: Emilie Meng: Drab, voldtægt og frihedsberøvelse af den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt fra Korsør Station cirka klokken 04.00 10. juli 2016.

Han nægter sig skyldig. 15-årig efterskoleelev fra Sorø Trusler, vold, voldtægtsforsøg og forsøg på kidnapning begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø 8. november 2022 kort efter klokken 18.00.

Han nægter sig skyldig. 13-årig pige fra Kirkerup: Langvarig frihedsberøvelse, ulovlig tvang, voldtægt og drabsforsøg mod en 13-årig pige fra Kirkerup 15. april 2023.

Han erkender frihedsberøvelse, ulovlig tvang og vold, men nægter drabsforsøg og voldtægt. Han erkender dog overgreb ved andet seksuelt forhold end samleje.

Og det kan være med til at sige noget om et eventuelt motiv, mener Jakob Buch-Jepsen, der udtaler sig på et generelt niveau ud fra sin erfaring som anklager.

Han arbejdede indtil 2018 som specialanklager og førte undervejs blandt andet retssagen mod Peter Madsen, der er dømt for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Også i denne sag spillede den type torturvideoer en rolle.

»Man vil typisk i denne sagstype prøve at lave en all around-profil. Altså hvad er det for en person, man står over for? Og her vil man også lede efter et motiv,« siger den tidligere anklager og fortsætter:

»Videoerne siger angiveligt noget om seksuelle præferencer. Du kan jo se på flere tidligere drabssager med seksuelt motiv de senere år, at man er kommet ind på personernes seksuelle præferencer. Og hvis der er rejst tiltale for drab og voldtægt, så vil man lede efter et motiv. Seksuel præference kan være med til at indgå i spørgsmålet om, hvorvidt forbrydelserne kan have været seksuelt motiverede.«

»Men det er jo noget, der formentligt vil blive belyst under retssagen.«

