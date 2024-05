Det har været nødvendigt at tænke ud af boksen i efterforskningen af drabet på Emilie Meng.

Som tidligere beskrevet har det betydet, at den verdensberømte dna-forsker Eske Willerslev har været hentet ind for at hjælpe, og så har man også søgt assistance fra udlandet.

Mere konkret har man ifølge B.T.s oplysninger set mod England.

Her har en ekspert specialiseret i at identificere biler og forbedre overvågningsbilleder hjulpet politiet i sagen om den 17-årige pige, der forsvandt fra Korsør Station en julinat i 2016.

Spørger man Bent Isager-Nielsen, tidligere drabschef og leder af politiets rejsehold, giver det god mening, at man har allieret sig med netop en britisk ekspert.

»Englænderne har stor erfaring med slørede eller dårlige videooptagelser og identifikation af køretøjer og ansigter,« siger han og fortsætter:

»De har levet med CCTV-overvågning i så mange år. Det er jo noget, de begyndte med længe før os andre, og derfor er deres udvikling også gået langt stærkere, hvorfor de gennem årtier har forfinet mulighederne.«

Da Emilie Meng 10. juli 2016 omkring klokken 03.53 med toget trillede ind på Korsør Station sammen med sine venner efter en bytur i Slagelse, blev det fanget af overvågningskameraer.

Dengang var der 12 kameraer på stationen.

Syv på de to perroner. Tre på gangbroen mellem perronerne. Og to i forhallen.

Det er de kameraer, der opsnappede den bil, der endte med at få kaldenavnet 04.07-bilen på grund af tidspunktet, den blev set.

Selvom politiet indhentede overvågningen samme dag som Emilie Mengs forsvinden, skulle der gå knap et år, før offentligheden blev bekendt med den mystiske bil.

Kvaliteten af billederne var nemlig så dårlig, at det ikke var muligt for danske eksperter at identificere bilen.

Flere prøvede, men det var først, da materialet blev sendt til udlandet – ifølge B.T.s oplysninger altså England – der var gevinst.

Den britiske ekspert lykkedes med at rense optagelsen så meget, at man kunne identificere bilen som en lys Hyundai i30 eller en bil, som ligner meget.

På daværende tidspunkt kørte Korsørmanden rundt i netop en sølvgrå Hyundai i30. Den blev efter hans anholdelse i 2023 beslaglagt i Slovakiet, hvor den havde fået nye ejere.

B.T. sporede sidste år Korsørmanden tidligere bil til Slovakiet. Bilen blev i perioden 2016 til 2021 ejet af den 33-årige mand. Foto: B.T. Vis mere B.T. sporede sidste år Korsørmanden tidligere bil til Slovakiet. Bilen blev i perioden 2016 til 2021 ejet af den 33-årige mand. Foto: B.T.

Bent Isager-Nielsen vurderer, at bilen og den britiske ekspert kommer til at spille en vigtig rolle under retssagen.

»I og med den tiltalte nægter sig skyldig, skal der laves en beviskæde, der skal hænge sammen. Der skal ikke være for mange huller. For eksempel, hvis der bliver sat tvivl ved, om det er hans bil, man ser på de overvågningsbilleder fra Korsør Station.«

»Anklageren skal have sandsynliggjort, at det kan være hans bil, der ses. Derfor tror jeg, man har valgt at sætte meget ind for at bevise den del,« siger han.

At politiet har set sig nødsaget til at se mod udlandet for at få hjælp til opklaringen, er der ifølge den tidligere drabsefterforsker intet usædvanligt i.

Det er Korsørmanden tiltalt for: Emilie Meng: Drab, voldtægt og frihedsberøvelse af den 17-årige Emilie Meng, der forsvandt fra Korsør Station cirka klokken 04.00 10. juli 2016.

Han nægter sig skyldig. 15-årig efterskoleelev fra Sorø Trusler, vold, voldtægtsforsøg og forsøg på kidnapning begået mod en 15-årig efterskoleelev fra Sorø 8. november 2022 kort efter klokken 18.00.

Han nægter sig skyldig. 13-årig pige fra Kirkerup: Langvarig frihedsberøvelse, ulovlig tvang, voldtægt og drabsforsøg mod en 13-årig pige fra Kirkerup 15. april 2023.

Han erkender delvist frihedsberøvelse og voldtægt, men nægter drabsforsøg.

»Man gør det, der er nødvendigt. Det har politiet altid gjort.«

»Men det er klart, at jo mere spektakulær en sag er, og jo mere fokus, der er på den, jo mere vokser ønsket om at finde løsningen og se sig rundt i verden,« siger Bent Isager-Nielsen.

Hans tidligere kollega, Kurt Kragh, er enig.

»Det er ikke usædvanligt. Vi er et lille land, og det vil sige, at vores erfaringsgrundlag slet ikke er i nærheden af, hvad man eksempelvis har i England, Tyskland eller USA. Derfor er det ikke ualmindeligt, at man kigger rundt i verden,« lyder det fra den tidligere drabschef og souschef ved politiets rejsehold, der fortsætter:

»Det er jo helt indlysende, at i en sag som Emilie Meng-sagen, der har haft så stor opmærksomhed, er man, tror jeg, parat til at ofre hvad som helst for at få den opklaret. Der er jo trods alt længe mellem, at vi har sådan nogle sager som den her. Heldigvis.«

Havde Korsørmandens dna

Da politiet i 2017 modtog det forbedrede videomateriale, afhørte man systematisk ejere af Hyundai i30-modellen.

Heriblandt Korsørmanden.

I den forbindelse afgav den nu 33-årige også frivilligt en dna-prøve til politiet, afslørede Kim Kliver på et pressemøde i foråret sidste år.

Det er tidligere kommet frem, at der på den tiltaltes bopæl i Korsør er fundet dna-spor med relation til Emilie Meng. Foto: Anthon Unger Vis mere Det er tidligere kommet frem, at der på den tiltaltes bopæl i Korsør er fundet dna-spor med relation til Emilie Meng. Foto: Anthon Unger

Her kunne politiet berette, at man foruden sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup også havde sigtet ham for et overfald på en efterskoleelev i Sorø og drabet på Emilie Meng.

»Det skal bemærkes, at i forbindelse med efterforskningen har vi optaget dna-materiale. Dna-referenceprøver fra 1450 personer, som stammer fra bekendtskabskreds, bilejere og øvrige interessante personer. Nogle af de dna-spor, vi har, er ikke spor af en type, som umiddelbart kan holdes op mod de traditionelle referenceprøver i vores dna-register,« sagde han og fortsatte:

»Vi har således i efterforskningen haft behov for at etablere et tæt samarbejde med nationale og internationale eksperter inden for retsgenetik, og på samme tid har vi rakt ud efter eksperter inden for universiteternes forskningsbaserede viden.«

Eventyrer og dna-forsker Eske Willerslev er netop sådan en ekspert.

Og som B.T. tidligere har kunnet afsløre, indtager også han vidneskranken under retssagen.

Bliver et væsentligt vidne

Eske Willerslev har ikke ønsket at hverken be- eller afkræfte B.T.s oplysninger, og det er derfor for nuværende uvist, hvad han konkret skal udtale sig om.

Bent Isager-Nielsen forventer dog, at hans vidneforklaring bliver interessant.

»Når vi taler dna, er det jo klart, at vi har vores egne retsgenetikere på retsgenetisk afdeling. De er blandt the finest. Der er ikke nogen, der er bedre end dem. Derfor tror jeg ikke, at Eske Willerslev skal ind og sige noget, der skal gøre deres udsagn bedre.«

»Jeg tror, det er to helt forskellige dna-ting, de skal udtale sig om,« siger han og peger på, at dna-forskerens vidneudsagn måske kan omhandle Emilie Mengs lig, der blev fundet efter at have ligget i en sø ved Regnemarks Bakke i et halvt år.

I alt skal 33 personer vidne under retssagen foruden de forurettede. 18 dage er afsat – herunder flere reservedage og dage til votering – samt tre retssale, fordi retten forventer stort opbud af tilhørere.

Går alt efter planen, falder der dom 28. juni.

