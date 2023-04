Ved midnat torsdag 20. april bankede kriminalteknikere fra politiet på døren hos en chokeret familie i Slovakiet. På baggrund af en efterlysning fra dansk politi beslaglagde de familiens Hyundai i30 fra indkørslen.

Det fortæller familien til B.T., der kan afsløre, at det er den samme bil, som den 32-årige sigtede mand i Filippa-sagen har ejet.

Efter en uges research af den 32-åriges gamle bil ender papirsporet nu hos familien i Slovakiet. Det er lykkedes at identificere de nye ejere af den sølvgrå Hyundai i30 og spore dem til en by 300 km fra hovedstaden Bratislava.

Mandag aften fik B.T.s udsendte journalist og fotograf lov til at komme ind i familiens stue.

Her fremviser familien en tidligere registreringsafgift på bilen som dokumentation for, at den 32-årige sigtede tidligere har ejet bilen. En underskrevet kvittering fra politiet dokumenterer desuden beslaglæggelsen af bilen 20. april.

Samme bil efterlyst i uopklaret drabssag

Netop denne bil i Slovakiet kan være interessant for dansk politi, fordi den 32-årige kørte i den i sommeren 2016.

I juli samme år forsvandt Emilie Meng, og senere blev en Hyundai i30 efterlyst, fordi den blev fanget på et overvågningskamera om natten på Korsør Station, hvor Meng sidst blev set i live.

Politiet meddelte, at de ville i kontakt med føreren af bilen, men understregede samtidig, at det var uvist, om føreren havde noget at gøre med drabet. Føreren har aldrig meldt sig.

Ifølge B.T.s oplysninger blev den 32-årige mand også afhørt i forbindelse med efterforskningen af det uopklarede drab på Emilie Meng på grund af sit ejerskab af bilen.

Nu viser det sig, at bilen er beslaglagt hos de nye ejere i Slovakiet, som har haft den siden slutningen af 2021.

Bilen blev beslaglagt fire dage efter, den 32-årige blev anholdt i Korsør søndag 16. april.

Den 32-årige ejede den sølvgrå Hyundai fra 2016 og frem til 2021, hvor den blev totalskadet. Ifølge B.T.s oplysninger blev bilen påkørt bagfra og gennem Gjensidige Forsikring solgt til en autoophugger i Danmark.

Herfra blev bilen solgt videre til udlandet.

Flere østeuropæiske lande driver forretning ved at opkøbe ødelagte biler og istandsætte dem.

Ved at søge på den lyse Hyundai i30 i flere udenlandske bilregistre har det været muligt at udelukke land efter land.

Et dokument viser således, at den i september 2021 blev importeret til Slovakiet og registreret som personbil.

Det er på baggrund af de oplysninger lykkedes B.T. at opspore bilens nye ejere til en mellemstor by.

Advokat: Bør undersøges grundigt

I kølvandet på anholdelsen af den 32-årige oplyste bistandsadvokaten til Emilie Mengs mor, Mai-brit Storm Thygesen, at politiet overfor hende har bekræftet, at den 32-årige sigtede i Filippa-sagen også vil blive efterforsket i forbindelse med det uopklarede drab på Emilie Meng.

Den 32-årige er i Filippa-sagen sigtet for bortførelse af den 13-årige pige og for ved vold eller trusler om vold at have begået flere voldtægter.

Da B.T. i forrige uge kunne fortælle, at den 32-årige i Filippa-sagen har ejet en lys Hyundai i30, udtalte Mai-Britt Storm Thygesen, at de nye oplysninger er chokerende og bør undersøges grundigt.

Bilen, som den 32-årige sigtede i Filippa-sagen kørte i tilbage i slutningen af juni 2016, er med på et foto, som B.T. er i besiddelse af. Nummerpladen er sløret af B.T. Foto: B.T. Vis mere Bilen, som den 32-årige sigtede i Filippa-sagen kørte i tilbage i slutningen af juni 2016, er med på et foto, som B.T. er i besiddelse af. Nummerpladen er sløret af B.T. Foto: B.T.

»Politiet har en ekstremt vigtig forpligtelse i at få undersøgt alt omkring den her bil. Alle midler bør rulles frem,« sagde hun.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til, hvorfor bilen er beslaglagt.

Den 32-åriges advokat har heller ikke nogen kommentar til B.T.s oplysninger.

Lyt til B.T.s podcast 'På fersk gerning', hvor journalist Mathias Tuxen fortæller om jagten på den mystiske bil: