Den 32-årige sigtede i Filippa-sagen kørte i sommeren 2016 i en sølvgrå Hyundai i30, som er den bilmodel, politiet efterlyste i forbindelse med drabet på Emilie Meng.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af billeder, skriftlig dokumentation og informationer fra fire mundtlige anonyme kilder, der har eller har haft en tæt relation til den 32-årige.

De nye oplysninger er chokerende, mener bistandsadvokaten for Emilie Mengs mor.

»Politiet har en ekstremt vigtig forpligtelse i at få undersøgt alt omkring den her bil. Alle midler bør rulles frem,« siger bistandsadvokat Mai-Brit Storm Thygesen.

Tidligere i dag kunne B.T. fortælle, at politiet ifølge bistandsadvokaten vil efterforske, om den sigtede i Filippa-sagen kan kobles til det uopklarede drab på Emilie Meng.

Emilie Meng forsvandt efter en bytur 10. juli 2016 og blev fundet dræbt et halvt år senere.

I forbindelse med efterforskningen efterlyste politiet en lys Hyundai i30 eller lignende bil, der var blevet fanget på et overvågningskamera klokken 04.07 den nat ved Korsør Station, hvor Emilie Meng sidst blev set i live.

Nu kan B.T. afdække, at den sigtede i Filippa-sagen kørte i netop en sølvgrå Hyundai i30 i perioden op til Emilie Mengs forsvinden og også efterfølgende.

På et billede fra Facebook kan man se den sølvgrå Hyundai i30 foran et hus i Korsør. En person, der var til stede, da billedet blev taget, fortæller, at det var den 32-årige sigtedes bil på billedet.

Billedet er lagt på det sociale medie 27. juni 2016, to uger før Emilie Meng forsvandt ved Korsør Station.

B.T. er desuden i besiddelse af en faktura fra 2019, hvor samme nummerplade som den, der kan ses på billedet, fremgår. På fakturaen står den sigtede 32-årige som betaler.

Bilen, som den 32-årige sigtede i Filippa-sagen kørte i tilbage i slutningen af juni 2016 er med på et foto, som B.T. er i besiddelse af. Nummerpladen er sløret af B.T. Foto: B.T. Vis mere Bilen, som den 32-årige sigtede i Filippa-sagen kørte i tilbage i slutningen af juni 2016 er med på et foto, som B.T. er i besiddelse af. Nummerpladen er sløret af B.T. Foto: B.T.

Desuden oplyser to personer, der kendte ham tilbage i 2016, at han kørte i en lys Hyundai i30 i 2016. Han brugte blandt andet bilen til og fra arbejde i Vestsjælland, fortæller de.

En tredje person med tæt relation til den sigtede fortæller, at han kørte i bilen fra 2016 og frem til 2021, hvor den ifølge Motorregistret blev afmeldt efter en totalskade. Det har ikke været muligt at dokumentere, hvem der formelt set har ejet bilen gennem alle årene.

Ved du noget om sagen? Kontakt journalisterne bag historien på jani@bt.dk.

Bistandsadvokaten til Emilie Mengs mor mener, at politiet bør forsøge at finde bilen for at undersøge den for eventuelle relevante dna-spor.

»Han er sigtet for at fjerne en pige fra gaden, ligesom Emilie forsvandt fra gaden i 2016. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at han måske kørte i en tilsvarende bil,« siger advokat Mai-Brit Storm Thygesen.

B.T. har spurgt Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi om, hvorvidt den lyse Hyundai stadig er et spor i Emilie Meng-sagen, men politiet afviser at svare på spørgsmål om bilen.

Det står dog klart, at føreren af bilen stadigvæk ikke havde henvendt sig i 2020. For i juli samme år udtalte politidirektør Lars Harvest:

»Den såkaldte '0407 bil' er naturligvis et særdeles vigtigt element i efterforskningen, idet det som bekendt endnu ikke er lykkedes os at identificere denne og mindst én person som fører af dette køretøj. Vi har således mindst ét køretøj og mindst én person, der opholdt sig på Korsør Station på tidspunktet for Emilie Mengs forsvinden, som det endnu ikke er lykkedes os at identificere.«

B.T. har desuden spurgt Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, om politiet de seneste dage har forsøgt at finde den sølvgrå Hyundai i30, og om efterforskningen af den 32-årige sigtede i Filippa-sagen vil blive rettet mod bilen og Emilie Meng-sagen.

Politiet svarer ikke på spørgsmålene, men henviser til en tidligere udtalelse. Tirsdag udtalte politiinspektør Kim Kliver, at politiet vil efterforske, om den mistænkte kan kobles til andre uopklarede sager.

Forsvarsadvokaten til den 32-årige varetægtsfængslede i Filippa-sagen har ingen kommentar til oplysningerne.

Den 32-årige, der er omfattet af navneforbud, er varetægtsfængslet indtil foreløbig 11. maj. Han er sigtet for at have frihedsberøvet den 13-årige Filippa og for at have voldtaget hende. Han erkender sig delvist skyldig.

Lyt til B.T.s podcast 'På Fersk Gerning', hvor kriminalredaktionens journalister gennemgår sagen om den forsvundne Filippa: