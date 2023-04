Politiet har ikke offentligt bekræftet, at de efterforsker en kobling mellem Filippa-sagen og Emilie Meng-sagen.

Men nu fortæller bistandsadvokat til Emilie Mengs mor, Mai-Brit Storm Thygesen, at hun har fået en direkte bekræftelse på, at politiet vil efterforske, om den mistænkte kan kobles til det uopklarede drab på Emilie Meng.

»Jeg har været i kontakt med politiet, som har bekræftet, at de selvfølgelig også vil kigge på Emilie Meng-sagen,« siger advokat Mai-Brit Storm Thygesen i et interview med B.T.

Advokaten fortæller, at hun har fået beskeden fra politiet, efter hun mandag gik i pressen og opfordrede til en tilbundsgående efterforskning af en eventuel kobling mellem den mistænkte i Filippa-sagen og Emilie Meng-sagen.

Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 på vej hjem fra en bytur og blev fundet dræbt et halvt år senere.

Drabet er aldrig blevet opklaret, og derfor er det nu oplagt at undersøge sagen i relation til den 32-årige, der er varetægtsfængslet i Filippa-sagen, mener Mai-Brit Storm Thygesen.

»De skal putte ham ind i ligningen som mistænkt i Emilie Meng-efterforskningen og så holde alt op imod det,« siger hun.

Advokaten hæfter sig ved, at det er to teenagepiger, der er blevet bortført geografisk meget tæt på hinanden. Filippa blev bortført i Kirkerup nær Slagelse, som ligger omkring 25 kilometer fra Korsør, hvor Emilie Meng sidst blev set i live.

Ifølge advokaten skal politiet ikke blot efterforske nogle enkelte elementer som for eksempel DNA.

»Jeg vil gerne have, at de tjekker alt. At de gør det lige så grundigt, som hvis det var en ny efterforskning. Det er det, der er Emilie Mengs mors interesse,« siger Mai-Brit Storm Thygesen.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har ingen kommentar til bistandsadvokatens udtalelser.

Politiinspektør Kim Kliver udtalte tirsdag, at politiet vil efterforske den 32-årige mistænktes færden og »helt naturligt se på, om der kan trækkes tråde til andre uopklarede sager.«

Den 32-årige mistænktes advokat, Jens Otto Johansen, har ingen kommentar til efterforskning af Emilie Meng-sagen i relation til sin klient. B.T. arbejder på at få en kommentar fra ham til bistandsadvokatens udtalelser.

Den 32-årige er sigtet for frihedsberøvelse og voldtægt af 13-årige Filippa. Han erkender sig delvist skyldig og er foreløbig varetægtsfængslet indtil 11. maj.

