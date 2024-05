Nordjyllands Politi efterlyser Grethe, som er gået fra sin bopæl i Frederikshavn klokken 10.40 tirsdag.

Det skriver politiet på X.

Grethe er dement, og hun går med rollator.

Hun beskrives som: kvinde, 81 år, 160-165 centimeter høj. Hun er almindelig af bygning, har gråt mellemlangt hår, og hun bruger briller.

Politet skriver, at hun kan finde på at tage bussen, og at hun derfor kan være i det meste af Vendsyssel.

Hvis du har set hende, bedes du kontakte politiet på 114.