En 17-årig pige havde ikke en chance for at slippe væk, da hendes unge chef pludselig låste hende inde og krænkede hende.

Det kom tirsdag ved byretten i Holstebro til at koste den 24-årige chef fire måneders betinget fængsel, som blev gjort betinget af 100 timers samfundstjeneste.

Desuden skal han betale den unge pige en erstatning for tort på 15.000 kroner, efter at han blandt andet tilbød hende fra 1.000 til 50.000 kroner for oralsex.

Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi havde tiltalt den 24-årige chef for ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse efter en episode i en form for madbod på offentligt sted i Thisted en aften i september 2022.

Med ordene »kom nu – du vil jo gerne« blev den 17-årige ansatte presset op mod et bord af sin chef, mens han forsøgte at kysse hende på munden.

Kort efter låste han døren til den trange arbejdsplads, så pigen ikke kunne forlade stedet, mens han udsatte hende for meget fysiske tilnærmelser.

Pigen forklarede i retten, hvordan hun blev fastholdt af chefen i en armlås, mens han flere gange forsøgte at give hende gaffatape for munden.

Selvom hun strittede imod, forsøgte han at overbevise hende om, at hun i virkeligheden godt ville, ligesom han ifølge hendes forklaring tilbød hende varierende pengebeløb på fra 1.000 kroner til 50.000 kroner for at give ham oralsex.

Desuden blev han dømt for at have krænket den unge ansattes blufærdighed ved at beføle hende på brysterne under tøjet samt på numsen og i skridtet uden på hendes bukser.

I retten nægtede den 24-årige fuldstændig pigens udlægning af tingene, ligesom han på stedet ankede dommen til frifindelse i Vestre Landsret.