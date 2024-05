Han er den mest skræmmende mand i Vladimir Putins inderkreds.

Sådan lød det om Nikolaj Patrusjev fra den førende britiske Ruslands-ekspert Mark Galeotti, der i sommeren 2023 fremhævede den russiske præsidents tætteste venner over for B.T.

Eksperten har tidligere kaldt ham for 'Ruslands farligste mand', og han mener, at Patrusjev 'drypper gift i Putins øre'.

Nu er den 72-årige tidligere leder for Ruslands sikkerhedsråd udnævnt som Putins rådgiver og 'højre hånd'. Men hvem er Nikolaj Patrusjev, der regnes for meget antivestlig, egentlig?

Nikolaj Patrusjev er en af Vladimir Putins tætteste allierede. Foto: Anton Novoderezhkin/SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Patrusjev er en af Vladimir Putins tætteste allierede. Foto: Anton Novoderezhkin/SIPA/Ritzau Scanpix

Nikolaj Patrusjev er af mange blevet udråbt som en naturlig efterfølger, når Vladimir Putin en dag er færdig med at lede Rusland, og han har spillet en ledende rolle i både Ruslands invasion af Krim-halvøen i 2014 og Ukraine i 2022. Et land han i høj grad foragter.

Forholdet mellem Patrusjev og Putin går helt tilbage til 1970'erne og deres tid i Skt. Petersborg, der dengang hed Leningrad.

Her var de begge en del af KGB – Sovjetunionens hemmelige statspoliti. Patrusjev steg i graderne, indtil han blev leder af den lokale antikorruptionsenhed.

I 1990'erne afløste Nikolaj Patrusjev hele to gange Putin på højtstående poster.

Først i 1998, da han blev Putins efterfølger som chef for kontroldirektoratet i præsident Boris Jeltsins stab.

Året efter, da Putin blev premierminister, tog Patrusjev så over som chef for Ruslands efterretningstjeneste FSB.

Her var han angiveligt med til at godkende det brutale drab på KGB-afhopperen Alexander Litvinenko, der drak en radioaktiv kop te på et hotel i London i 2006.

Spionchefen Patrusjev stod i spidsen for FSB indtil 2008, hvor han blev minister for Ruslands sikkerhedsråd. Det var her, han for alvor indtog positionen som Ruslands næstmest mægtige mand efter netop Putin.

Nikolaj Patrusjev stod i spidsen for FSB – det tidligere KGB – fra 1999 til 2008. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Patrusjev stod i spidsen for FSB – det tidligere KGB – fra 1999 til 2008. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix

Rusland-ekspert Mark Galeotti skrev i The Spectator, at Patrusjev 'former de værste impulser' i Putins klike.

Under Patrusjevs styring er sikkerhedsrådet blevet en af de mest magtfulde institutioner i Putins Rusland, og Patrusjev selv bøjer sig ikke for andre end præsidenten.

I sin rolle var det i årevis ham, der styrede, hvilke informationer om landets sikkerhed, der nåede Putins skrivebord.

Det er ifølge flere eksperter i høj grad Nikolaj Patrusjev, der mener, at Rusland står over for en vestlig alliance, som vil vælte regimet og opløse Den Russiske Føderation.

Putin lytter, når Patrusjev taler.

Patrusjev er med andre ord central i den linje – præget af ekstrem nationalisme og konspirationstænkning – som Putin og hans inderkreds lægger.

Den 72-årige 'høgenes høg' var i årevis den, der holdt Putins potentielle udfordrere i et jerngreb, og det er også Patrusjev, der angiveligt står bag flere af Kremls propagandafortællinger.

I sin artikel i The Spectator skriver Mark Galeotti, at Patrusjev er den onde skyggefigur fra børnebøgerne, der hvisker gift i monarkens ører.

Nikolaj Patrusjev og Vladimir Putin trykker hånd. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Patrusjev og Vladimir Putin trykker hånd. Foto: Mikhail Klimentyev/AP/Ritzau Scanpix

Hver gang, han har holdt en af sine sjældne offentlige taler de seneste år, 'har Ruslands politik bevæget sig i en endnu mere autoritær, militaristisk og aggressiv retning,' skriver Mark Galeotti.

Den tidligere omtalte KGB-afhopper Alexander Litvinenko er i øvrigt ikke den eneste, Nikolaj Patrusjev har skaffet af vejen.

I december skrev The Wall Street Journal, at det angiveligt var Patrusjev, der godkendte attentatet på Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, hvis fly styrtede ned kun to måneder efter det, der lignede et kupforsøg.

Tirsdag blev Nikolaj Patrusjev så forfremmet efter en større rokade øverst i det russiske hierarki.

Han skifter sin tidligere rolle som minister for sikkerhedsrådet ud med jobbet som Putins rådgiver og højre hånd, så han nu står endnu tættere på præsidenten.

'Ruslands farligste mand' har som så mange andre russiske topfolk sørget godt for sine børn og skabt lidt af et familiedynasti.

Dmitrij Patrusjev, den ældste søn, har siden 2018 været landbrugsminister, men også han nyder godt af den seneste rokade. Han bliver forfremmet til vicepremierminister.

Den yngste søn, Andrej Patrusjev, er efter en karriere i FSB blevet en nøglefigur i Ruslands politiske interesse i Arktis gennem topposter i Gazprom Neft.