Rygterne om kupplaner mod Vladirmir Putin fyger lige nu rundt i Ukraines største medier.

Men hvorfor er der umiddelbart ingen, som tør vælte Putin?

Sagen er, at der er en kolossal frygt for, hvad konsekvenserne kan være for dem, som vil vælte den magtfulde diktator.

»Vladimir Putin er kendt for at have en stærk overvågning, og der er ingen tvivl på, at der er en stor frygt for at komme med udmeldinger, der er i strid med, hvad han mener,« siger Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Vladimir Putin har før sin tid som præsident i Rusland, haft lang karriere i det sovjetiske spionagentur KGB. Foto: SPUTNIK

Vladimir Putin har selv haft en karriere i det sovjetiske spionagentur KGB fra 1975 og frem til Sovjetunionens kollaps, inden han blev præsident i Rusland.

Netop KGBs brutale arbejdsmetoder med brug af nervegift og endda radioaktive stoffer mod afhoppere og andre fjender er tydeligvis ikke lagt i glemmebogen under Putin ved magten.

B.T. fortæller her om tre frygtelige sager, hvor Putins modstandere har mærket de mest brutale metoder.

Puttede verdens farligste gift i teen

Alexander Litvinenko. Foto: MARTIN HAYHOW/HANDOUT

Det fik vitale konsekvenser for den tidligere russiske agent Alexander Litvinenko, da han i 2006 tog en kop te på et hotel i London.

I teen havde nogen nemlig tilsat det radioaktive stof polonium 210.

Polonium er et af de allerfarligste stoffer, man kender, og der er kun ét sted i verden, hvor der produceres polonium:

Det tidligere statskontrollerede atomanlæg i den russiske by Sarov 484 kilometer øst for Moskva, skriver videnskab.dk.

Alexander Litvinenko blev kørt på hospitalet, hvor han døde efter et par ugers indlæggelse.

Litvinenko havde i sit eksil i London afsløret en række af den russiske efterretningstjenestes hemmeligheder.

Og samtidig herskede der et personligt fjendskab mellem ham og Vladimir Putin.

Det britiske efterretningsvæsen er i en rapport kommet frem til, at Vladimir Putin formentlig godkendte den aktion, der dræbte Alexander Litvinenko med gift.

Far og datter fundet forgiftet på bænk

66-årige Sergej Skripal, der er tidligere russisk agent og forhadt af Vladimir Putin, og hans 33-årige datter, Julia Skripal (på billedet), blev i marts 2018 forsøgt myrdet med en særlig russisk nervegift. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix) Foto: Dylan Martinez

Beboere i den engelske by Salisbury spærede øjnene op, da de gik en tur om morgenen 4. marts 2018.

På en bænk lå nemlig en ældre mand og yngre kvinde. Begge var livløse og måtte straks køres til hospitalet.

Efter næsten en måneds koma vågnede de op.

De viste sig at være den 66-årige Sergej Skripal, der er tidligere russisk agent, og hans 33-årige datter, Julia Skripal.

Begge var blevet forgiftet med den berygtede nervegift novichok.

Novichok blev udviklet af Sovjetunionen i 1970erne og 1980erne som et kemisk våben.

Præcis samme periode, hvor Putin var ansat som agent for KGB og derfor var fuldstændig inde i de daværende arbejdsmetoder i Sovjetunionen.

Novichok er kendt for at virke lynhurtigt, og ofre for giften får symptomer inden for to minutter.

Sergej Skripal var højtstående russisk spion, da han i 1990erne pludselig også begyndte at samarbejde med den britiske efterretningstjeneste.

Så ergo var han dobbelt-agent, der også var flyttet ind i det land, han nu var ansat af.

Vladimir Putin var da heller ikke begejstret for Sergej Skripal, hvilket han på ingen måder holdt hemmeligt.

I en tale i Kreml kaldte han direkte Sergej Skripal for »en forræder mod sit fædreland«, hvilket blandt andet det engelske medie The Guardian har afdækket.

Men det konkrete giftangreb afviser Putin at stå bag.

Forgiftet med nervegift og så bag tremmer

(ARKIV) Russian opposition politician Alexei Navalny takes part in a rally to mark the 5th anniversary of opposition politician Boris Nemtsov's murder and to protest against proposed amendments to the country's constitution, in Moscow, Russia February 29, 2020. Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj blev forgiftet med nervegiften novichok, oplyser en talsmand for den tyske regering ifølge Reuters. Det skriver Ritzau, onsdag den 2. september 2020.. (Foto: Shamil Zhumatov/Ritzau Scanpix) Foto: Shamil Zhumatov

I september 2020 sad oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj i et russisk passagerfly fra Sibirien til Moskva.

Pludselig fik han det virkelig dårligt, og flyet måtte straks nødlande i byen Omsk.

Navalnyj var bevidstløs og blev i koma indlagt på et lokalt sygehus

Han blev efter kort tid overført til et hospital i Tyskland, hvor en undersøgelse viste, at han havde indtaget den berygtede nervegift novichok.

Altså præcis som agenten og datteren Sergej Skripal to år tidligere.

Den russiske regering har totalt afvist at stå bag giftangrebet, men eksperter fra FN har slået fast, at det var Rusland, der stod bag.

Efter fem måneders behandling på det tyske hospital fløj Navalnyj i januar 2021 tilbage til Rusland.

Men da han landede i Moskva, stod politiet klar til at byde ham velkommen med en anholdelse.

Han blev kørt ud til en fangelejr øst for den russiske hovedstad, hvor han skulle afsone to et halvt års fængsel.

Men det var åbenbart slet ikke nok tid bag tremmer.

22. marts i år fik han nemlig en dom på ni års fængsel for bedrageri og foragt for retten.

Så det forventes, at han først er på fri fod og tilbage som oppositionspolitiker om lang, lang tid.