Et kup er ved at blive forberedt mod den russiske diktator Vladimir Putin.

Det skriver det ukrainske medie Kyiv Independent.

Mediet skriver, at oplysningerne om forberedelsen af kupforsøget kommer fra Ukraines efterretningstjeneste.

B.T. har fået Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, til at vurdere oplysningerne i det ukrainske medie.

Flemming Splidsboel Hansen, Rusland-ekspert og seniorforsker ved DIIS.

»Vi er inde i noget, der er meget svært at vurdere, fordi det hele er så lukket. Jeg vil sige, at sandsynligheden for kup mod Putin er lille, men den er der jo. Og det er også det, vestlige lande forsøger med sanktionerne mod Rusland,« siger han.

Ekspertens vurdering af, hvem i Rusland der potentielt kan have planlægning af kup i tankerne, vender vi tilbage til.

Lad os først gennemgå oplysningerne, Kyiv Independent er i besiddelse af.

Helt konkret nævner mediet ikke nogen navne på ansatte eller titler på de personer i Ukraines efterretningstjeneste, der er kommet med oplysninger om forberedelse af kuppet.

Det er heller ikke helt nyt, at det invaderede lands efterretningstjeneste vurderer, at der er en kupplan mod Putin på vej.

'I den russiske økonomiske og politiske elite er en gruppe indflydelsesrige mennesker, der er modstandere af Vladimir Putin, ved at dukke op. Deres mål er at vælte Putin så hurtigt som muligt og genoprette de økonomiske bånd med Vesten, der blev ødelagt som følge af krigen mod Ukraine,' lød det 20. marts fra Ukraines Efterretningstjeneste til det ukrainske netmedie Ukrayinska Pravda.

Altså er det onsdag 17 dage siden, efterretningstjenesten første gang nævnte kupplaner.

Og som bekendt så sidder Vladimir Putin fortsat ved magten i Kreml.

»Ukrainerne har en interesse i at sprede rygter, der skaber dårlig stemning hos russerne. Et kup mod Putin er jo det, alle håber, da han jo er symbolet på krigen,« siger Flemming Splidsboel Hansen.

Dog skal det siges, at Kyiw Independent-journalisten bag den nye artikel om kupplaner mod Putin, Oleg Sukhov, har ret så stor erfaring fra Ruslands hovedstad Moskva.

Han har været redaktør og reporter for avisen Moscow Times, og så har han læst historie på universitetet i Moskva.

Flemming Splidsboel Hansen peger da også på, at der fra flere sider kan være interesse i at få Putin fjernet fra magten.

Han nævner selv, at nogle af de rige oligarker, der rammes hårdt økonomisk, kan have interesse i at få Putin fjernet fra magten.

»Der er jo allerede nogle af oligarkerne, der har været ude og forsøge at redde sig selv ved at sige, de aldrig ser Putin, ikke bare går ind til Putin eller ringer til ham. Og det er måske rigtigt for nogle af dem, mens andre kan have adgang til Putin,« siger seniorforskeren.

Og så er der det russiske forsvar og den russiske sikkerhedstjeneste (FSB), hvor der kan opstå utilfredshed med Putin, fordi det slet ikke har været den hurtige hjælpeaktion, præsidenten først præsenterede invasionen som.

»Jeg har set nogle tabstal på op til 23.000 russiske soldater, så der kan godt være nogle i Ruslands militær, der synes, at det ikke er i orden, at de er kastet ud i det her,« siger han og tilføjer:

»En af grundene til de store tab i starten var, at de måske troede, at de skulle på øvelse. De var mentalt ikke forberedt, logistikken var ikke klar, og de havde ikke noget at spise.«

Dog vurderer Flemming Splidsboel Hansen, at sandsynligheden for, at folk i det russiske militær reelt laver et kupforsøg, er meget lille.

»Det russiske militær har ikke tradition for at være politisk aktive, og de virker ikke til at være de skarpeste knive i skuffen,« siger han.