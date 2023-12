Attentatet blev planlagt i samme øjeblik, som oprøret blev forsøgt.

Ifølge The Wall Street Journal blev lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, offer for et attentat, da hans fly styrtede ned.

En anonym embedsmand fra Kreml siger til mediet:

»Han måtte fjernes.«

Lederen for det russiske sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev, i forgrunden, er tæt på Putin. Han godkendte angiveligt et attentat på Prigozjin. Foto: Anton Novoderezhkin/SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere Lederen for det russiske sikkerhedsråd, Nikolaj Patrusjev, i forgrunden, er tæt på Putin. Han godkendte angiveligt et attentat på Prigozjin. Foto: Anton Novoderezhkin/SIPA/Ritzau Scanpix

Og manden, der fjernede Prigozjin var angiveligt præsident Putins nære ven og kollega, Nikolaj Patrusjev.

Han skulle have godkendt planerne om et attentat.

Patrusjev er leder af Ruslands sikkerhedsråd.

Han er tidligere blevet beskrevet som værende 'Ruslands farligste mand'. 72-årige Patrusjev har, som Putin, en fortid i KGB og efterfølgeren FSB. Da Putin stoppede i FSB, overtog Patrusjev jobbet.

Den afdøde Wagner-chef, Jevgenij Prigozjin, blev angiveligt planlagt myrdet i samme øjeblik, som han drog mod Moskva for at begå oprør. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den afdøde Wagner-chef, Jevgenij Prigozjin, blev angiveligt planlagt myrdet i samme øjeblik, som han drog mod Moskva for at begå oprør. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

I juni drog Prigozjin sammen med sine Wagner-soldater mod Moskva i det, der lignende et kupforsøg.

Og to måneder efter var han så død.

Putin og Kreml har hele tiden benægtet at have noget at gøre med flystyrtet.

Ifølge Reuters kalder Kreml da også Wall Street Journals historie for 'ren kiosklitteratur'.

»Der er ikke sket nogen ydre påvirkning af flyet, det er allerede et etableret faktum,« har Putin tidligere sagt.

Han skosede efterforskerne for, at de ikke havde testet de døde fra flystyrtet for påvirkning af alkohol og stoffer, da der tidligere angiveligt var blevet fundet kokain på Wagner-gruppens kontor i St. Petersborg.