Endnu en kinesisk bilproducent tager nu konsekvensen af et sløjt salg i Danmark og sætter prisen markant ned.

Det er vurderingen fra dansk ekspert ovenpå en voldsom prisjustering.

Importøren K.W. Bruun har således tirsdag formiddag meldt ud, at prisen på den elektiske SUV Voyah Free sættes ned, så den starter på 399.990 kroner for udgaven Platinium.

Ifølge K.W. Bruun er det en prisnedsættelse på 200.000 kroner, men i realiteten er der tale om en prisnedsættelse på 100.000 kroner, fordi man allerede hidtil har opereret med en rabat på samme størrelse på de første 100 solgte biler i Danmark.

Også prisen på privatleasing af bilen er justeret, oplyser man i en pressemeddelelse.

»Jeg har svært ved at finde en tilsvarende størrelse bil med så mange kræfter og udstyr, der kan matche os både hvad angår købspris og privatleasing,« siger Alexander Bachmann, som er head of product hos Voyah Danmark, i pressemeddelelsen.

»Vi gør det for at accelerere salget og for at få flere biler ud på vejene og derved sprede kendskabet til både modellen og ikke mindst mærket,« tilføjer han.

Hos FDM er forbrugerøkonom Ilyas Dogru imidlertid skeptisk omkring bilens chancer for at fange danskernes opmærksomhed sådan for alvor.

»Spørgsmålet er, om en prisnedsættelse på 200.000 kroner vil batte noget. Der er hård konkurrence i den prisklasse,« siger Ilyas Dogru til B.T.

»Men prisnedsættelsen siger i hvert fald noget om, at Voyah ligesom Hongqi, som er et andet kinesisk mærke, der importeres af K.W. Bruun, har ramt fuldstændig ved siden af, da de prissatte bilerne på det danske marked,« slår han fast.

Prisen på en Hongqi blev i efteråret sat ned med ufattelige 350.000 kroner på det danske marked.

Og for nyligt lancerede det kinesiske mærke en kommende storoffensiv i Danmark og resten af Europa, hvor ambitionerne er store.

I dag er bestanden af Voyah Free-biler på de danske veje på beskedne 40, og heraf er det blot 17, som er købt af private danskere.

»Det er fair at sige, at Voyah ikke har fået fat i danskerne. Det har ingen af de rent kinesiske mærker haft nævneværdigt held til endnu,« siger Ilyas Dogru.

Hvor meget kan man forvente, at de kommer til at sælge nu?

»Voyah Free er en stor bil, og i den prisklasse er der ikke voldsom volumen i Danmark,« siger Ilyas Dogru.

»Det er svært at sige, men presser du mig til et tal, så jeg tror ikke, at den kommer over 1.000. Jeg spår den ikke særligt store chancer,« konkluderer han.

Hør ugens udgave af podcasten Spar Kassen, hvor techanmelder Peter Boier gennemgår en række apps, der sparer dig penge. Lyt i Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.