Det er til at forstå, hvis folk i bilbranchen i denne uge fik eftermiddagskaffen galt i halsen.

Torsdag landede nemlig nyheden om det, som dansk ekspert kalder et 'fuldkommen historisk' prishug. Og der er meget mere på vej.

Der er tale om nyheden om, at en producent af elbiler i luksusklassen, Hongqi fra Kina, har valgt at høvle utrolige 350.000 kroner af prisen på samtlige modeller i serien E-HS9.

Så i stedet for en mindstepris på 800.000 kroner kan danske forbrugere nu erhverve sig en Hongqi E-HS9 for 450.000 kroner.

»Det er fuldkommen historisk. Vi har aldrig set så stor en prisnedsættelse på markedet for elbiler,« konstaterer forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM over for B.T.

»Men der er mere på vej,« tilføjer han.

Ilyas Dogru fortæller, at Hongqi betyder 'rød fane', og at selskabets biler primært har været solgt til personer i den kinesiske elite.

Alle modeller i Hongqi E-HS9-serien bliver sat ned i pris med cirka 350.000 kroner. Foto: Hongqi Danmark Vis mere Alle modeller i Hongqi E-HS9-serien bliver sat ned i pris med cirka 350.000 kroner. Foto: Hongqi Danmark

Udover en prisnedsættelse for kommende købere af Hongqi-biler, lover importøren, at danskere, der allerede har købt en bil i serien, vil få prisforskellen refunderet.

Det koster den kinesiske bilfabrikant omkring to millioner kroner, for Ilyas Dogru fortæller, at der indtil nu er blevet solgt i alt seks af de pågældende biler til danske købere. Derudover er 37-38 stykker anskaffet via leasing.

»De tal er små, men det vil ændre sig nu. Vi må regne med, at de får en markedsandel,« forventer Ilyas Dogru.

Han forklarer, at der er to ting, der gør E-HS9-serien unik.

»For det første er de ekstremt luksuriøse. Det er den tidligere designer fra Rolls Royce, som står bag den,« siger Ilyas Dogru og tilføjer:

»For det andet, så er der altså tale om en bil til syv personer.«

»Så hvis man er en dansk familie, der har brug for en stor elbil med rigtig fornuftig rækkevidde og ladehastighed, så kan man nu købe denne her til omkring 450.000. Det er fuldstændig vanvittigt godt for forbrugerne,« understreger Ilyas Dogru.

Hvorfor ser vi dem hugge 350.000 kroner af prisen på én gang?

»Det er et eksempel på, at der er en omstilling i gang på markedet. Og dette er kun en lillebitte del af det. Jeg forventer langt flere prisfald på forskellige modeller, men ikke dem alle sammen,« siger Ilyas Dogru.

Hongqi er imidlertid ikke de eneste på elbilsmarkedet, som har sat prisen ned på det seneste. Også Fisker, Tesla og Nissan er blandt de producenter, som har høvlet tusindvis af kroner af priserne.

Hvorfor ser vi de her prisfald på elbiler lige nu?

»Det er der tre årsager til. Den ene er, at prisen for at producere en bil er faldet. Blandt andet er prisen på Lithium, som bruges i batterierne, raslet ned,« siger Ilyas Dogru.

»Den anden årsag er, at der er virkelig hård konkurrence på markedet. Der er mange mærker, og der kommer nye til.«

»En tredje ting er, at producenterne nu for alvor ønsker at øge salget. Tidligere har de haft store problemer med at levere til kunderne, men det kan de nu. Nu mangler de bare kunderne,« siger Ilyas Dogru.

Han mener, at især de kinesiske producenter har prissat deres biler forkert.

»De har ligget lidt for højt. Jeg tror, at vi vil se, at mange kommer til at justere deres priser, fordi markedet ikke har reageret præcist, som de havde forestillet sig,« forventer han.

»Hvis der ikke er købere, må man komme med nogle gode tilbud eller deciderede prisnedsættelser,« understreger Ilyas Dogru desuden.

Hvilke typer af elbiler er det, vi vil se falde i pris?

»Det vil især ske på de dyreste klasser. Dem, der koster over 400.000, hvor konkurrencen er ekstremt koncentreret,« siger Ilyas Dogru.

»Der er meget mere af denne her slags på vej, og det er absolut ikke sidste gang, at vi ser prisfald. Men vi skal nok ikke forvente at se prisfald i denne størrelse igen, for det er virkelig meget bemærkelsesværdigt,« fastslår han.