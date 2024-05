Hvis de var med i det populære boligprogram ‘Hammerslag’, ville de tabe med et brag, der ville få fuglefløjtene på villavejene til at forstumme øjeblikkeligt.

Hvordan kan de københavnske ejendomsmæglere se sig selv i spejlet i øjeblikket?

Spørgsmålet er blevet relevant, efter bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, mandag offentliggjorde udbudspriserne på huse og ejerlejligheder i april i år.

Nede i disse talkolonner bliver det afsløret, at kæden er hoppet helt af for de københavnske ejendomsmæglere.

Det viser sig nemlig, at udbudspriserne – den første pris, som mægler og sælger bliver enige om at sætte boligen til salg til – ligger grotesk langt fra det, som husene og lejlighederne rent faktisk kan sælges til.

I april i år lød den gennemsnitlige udbudspris på et hus i landsdelen København By, der dækker København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner, på eksorbitante 62.468 kroner pr. kvadratmeter.

Hvis et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i København By rent faktisk blev solgt til udbudsprisen, ville hammerslaget i april i år lyde på 8.745.000 kroner.

Det gjorde det mildest talt ikke.

Villavej i København. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Villavej i København. Foto: Tobias Kobborg

Et typisk hus på 140 kvadratmeter gik nemlig for 6.300.000 kroner. De københavnske mægleres udbudspriser i april ramte altså næsten 2,5 millioner kroner forbi den faktiske salgspris.

Meget bedre gik det ikke københavnerholdets prissætning af ejerlejligheder i Københavns Kommune, som hjemmebaneholdet ellers burde kende som deres egen bukselomme.

Igen slyngede de københavnske mæglere nogle fantasifulde udbudspriser ud.

I april mente de, at én kvadratmeter lejlighed skulle koste 64.409 kroner. Igen vandt virkeligheden overlegent over københavnerholdet. Hammerslaget lød på 51.632 kroner pr. kvadratmeter svarende til en forskel mellem udbudspris og salgspris på over en million kroner for en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter.

De vildt overdrevne udbudspriser i hovedstadsområdet efterlader to muligheder. Enten har de københavnske ejendomsmæglere drukket af natpotten. Eller også prissætter de med åbne øjne huse og lejligheder langt over de realistiske salgspriser for at få håbefulde boligsælgere til at bide på krogen og vælge netop dem som mægler.

De lokale mæglere ved selvfølgelig godt, hvad et hus eller en lejlighed skal koste i hovedstadsområdet. Det er ikke manglende evner, der får dem til at prissætte husene og lejlighederne pilskævt i hovedstadsområdet.

De er derimod deltagere i en uskøn konkurrence om at genne de relativt få boligsælgere i hovedstadsområdet ind i folden.

Det seneste år er antallet af udbudte huse i København By faldet med hele 15 procent. I Københavns Omegn er udbuddet af huse faldet med otte procent i samme periode.

Ejendomsmæglerne i hovedstadsområdet har fået færre varer på hylderne. Foto: Mathias Svold Vis mere Ejendomsmæglerne i hovedstadsområdet har fået færre varer på hylderne. Foto: Mathias Svold

Mæglerne har også fået færre lejligheder på hylderne i Frederiksberg Kommune, hvor udbuddet er faldet med 17 hele procent det seneste år. Det kan en stigning i udbuddet af ejerlejligheder på ni procent i Københavns Kommune ikke kompensere for. Samlet er udbuddet af huse og lejligheder – i et i forvejen sløjt marked – nemlig faldet med 2,7 procent det seneste år i hovedstadsområdet.

Det gør ondt på mæglerne. Færre varer på hylderner betyder nemlig faldende omsætning, og det ansporer desværre en del af de københavnske mæglere til at gå store Claus fra H. Andersen-eventyret ‘Lille Claus og store Claus’ i bedene.

Store Claus slog som bekendt sin egen bedstemor ihjel i forhåbning om at kunne sælge hendes døde krop til apotekeren for en skæppe penge.

Det samme kan man desværre sige om en del af ejendomsmæglerne i hovedstadsområdet. De synes villige til at sælge både deres egen bedstemor og forretningsmoral, når de i kampen om kunderne bilder dem ind, at de kan sælge deres huse og lejligheder til eventyrlige priser.

Det er ikke i orden.

Konsekvenserne er til at tage at føle på. Jeg har set dem mine egne øjne på min egen lille villavej i den gamle del af Brønshøj.

Lidt nede af vejen blev et hus på 120 kvadratmeter sat til salg for 7.995.000 i november sidste år. Kvadratmeterprisen lød altså på optimistiske 66.625 kroner for et hus, der godt kunne trænge til at få renoveret hele facaden.

Der er skønt i Brønshøj. Man bor tæt på grønne områder som Utterslev Mose og i cykelstand til centrum af København. Men så skønt er der altså heller ikke.

I februar blev prisen justeret ned til 7.695.000 kroner. Lige lidt hjalp det. Til salg-skiltet blev stående på fortovet. Ugerne gik, mælkebøtterne groede op omkring til salg-skiltet, og i slutningen af april blev huset pillet af markedet. En mere realistisk udbudspris skulle med mit lokalkendskab og smånørdede interesse for boligpriser have ligget på cirka 6.995.000 kroner. Altså en rund million kroner lavere end mægler og sælger blev enige om.

Min vejfælle og andre boligejere har selvfølgelig selv et ansvar for ikke at lade sig tryllebinde af mæglernes sleske tale og nikke ja til ublu udbudspriser.

Men mæglerne i hovedstadsområdet har et endnu større ansvar.

Med deres nuværende ageren stikker de nemlig ikke blot den enkelte boligsælger blår i øjnene. De udhuler også vores alle sammens tillid til, at de baserer deres forretning på faglig stolthed, integritet og troværdighed.

Så kære mæglere i Københavnstrup: Stop jer selv – og fortæl åbent og ærligt boligsælgerne, hvad de rent faktisk kan få for deres huse og lejligheder i det nuværende marked med høje renter. Så kan I lige så stille genvinde noget af den tabte tillid.

