»Hvad vil Caroline Wozniacki egentlig med det her comeback?«

Det spørger B.T.s tennisreporter, Jakob Kløcker, der har dækket den danske tennisdronning tæt siden hendes comeback i sommer, om.

Tirsdag aften kom det frem, at Caroline Wozniacki ikke får tildelt et wildcard til French Open, der indledes i næste uge. En turnering, som danskeren, der er nummer 119 på verdensranglisten, ikke havde valgt at spille kvalifikation til.

»Hvad vil hun egentlig med det her comeback? Jeg fatter simpelthen ikke, at hun ikke har valgt at nappe kvalifikationsturneringen ved French Open.

»I det mindste for at vise sig frem og faktisk få noget træning på det underlag, hvor der trods alt spilles OL. Det er en kæmpe skuffelse, at hun ikke gør det,« lyder det fra tennisreporteren.

Jakob Kløcker er ikke i chok over, at den franske turneringsledelse ikke valgte at se Wozniackis vej, da der tirsdag skulle uddeles wildcards til Grand Slam-turneringen.

»Nej, det er desværre ikke overraskende. For Caroline Wozniacki har slet, slet ikke vist bare skyggen af et niveau i denne grussæson, der berettiger hende til at få et wildcard.«

»Det er simpelthen ikke attraktivt for de franske arrangører at give den danske stjerne en gratis billet.«

Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Afp7 Vía Europa Press/AP/Ritzau Scanpix

Aftenens melding er desuden et stort problem for den 33-årige dansker, da OL-billetten nu hænger i en særdeles tynd tråd.

Wozniacki kan ikke nå at skrabe flere ranglistepoint sammen, så hun skal håbe på et wildcard til sommerens lege i Paris – men dem er der altså kun to af.

»Og hvorfor skulle de franske arrangører satse på hende her,« spørger B.T.'s reporter.

»En mulig mixed double med Holger Rune er nok det eneste, der kan redde hende. For det vil trods alt være et attraktivt OL-makkerpar.«