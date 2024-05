Det var som hevet lige ud af en actionfilm.

Men det var det blodigste alvor.

To fængselsbetjente blev dræbt og tre andre hårdt såret, da 30-årige Mohamed A. tirsdag blev befriet fra en fangetransport.

Nu jager hele Frankrig forbryderen med kælenavnet 'Fluen' og de mænd, der befriede ham.

Foto: Alain Jocard/AFP/Ritzau Scanpix

Det skriver La Montagne.

Klokken 11 kørte en Peugeot direkte ind i den bil, som Mohamed A. blev transporteret i. Det skete i Val-de-Reuil i Normandiet ved et betalingsanlæg på en motorvej.

Flere mænd åbnede ild med deres Kalashnikov-geværer og hentede Mohamed A. ud af bilen.

I to flugtbiler kørte de fra stedet.

Den ene er siden blevet fundet helt udbrændt.

'Fluen' blev sidste tirsdag idømt 18 måneders fængsel for flere røverier.

Han er leder af et narkonetværk og har flere lovovertrædelser på sin straffeattest.

Han er tidligere blevet anklaget for overlagt mord og mordforsøg i forbindelse med en narkohandel.

Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Mohamed A. har i de seneste år siddet i flere fængsler. For nylig forsøgte han at save sig igennem tremmerne i sin celle.

Derfor blev han for to dage siden anbragt i isolation, og han skulle overføres til et mere sikkert fængsel.

Men han havde altså gode forbindelser uden for fængslet, så hans medskyldige kendte til den hemmelige rute, hvor 'Fluen' skulle overføres til et nyt fængsel.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har reageret på befrielsen af fangen.

»Det er et chok for os alle. Alt vil blive gjort for at finde gerningsmændene til denne forbrydelse. De vil blive forfulgt intenst,« siger han.