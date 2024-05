Golfstjernen Rory McIlroy har ansøgt om skilsmisse fra sin kone Erica.

Det meldte først TMZ – og siden har McIlroy i en kortfattet pressemeddelelse bekræftet udviklingen.

Mange danskere kan nok huske, at 35-årige Rory McIlroy i 2013 blev forlovet med den danske tennisdronning Caroline Wozniacki – men kort før brylluppet året efter valgte nordireren at afslutte forholdet til Wozniacki.

I stedet blev han i 2017 gift med amerikanske Erica Stoll, som han også har datteren Poppy med.

Foto: Glyn Kirk/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Glyn Kirk/AFP/Ritzau Scanpix

Ved brylluppet deltog adskillige kendisser -Heriblandt musikstjernerne Stevie Wonder, Chris Martin og Niall Horan.

»Retsdokumenter viser, at den 35-årige golfspiller indsendte skilsmissedokumentene i Florida i mandags,« skriver TMZ.

»Årsagen til bruddet står ikke umiddelbart klart. Vi har kontaktet McIlroys advokat for at få en kommentar. Men indtil videre uden held.«

Mon ikke skilsmissen bliver et tema, når McIlroy onsdag møder medierne forud for PGA Championship på Valhalla Golf Course i Louisville.