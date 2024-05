De to tvillingebrødre ligner hinanden så meget, at den ene er blevet mistænkt for at 'spille' for den anden.

Vilde rygter er blevet spredt om den professionelle fodboldspiller Edgar Ié, hvor en journalist hævder, at de fem kampe han har spillet for sin nye klub, Dinamo Bucarest, i virkeligheden har været med hans enæggede tvillingebror Edelino Ié på banen, skriver VG.

En anden journalist oplyser ifølge mediet, at Edgar Ié angiveligt skulle have afvist at bekræfte sin identitet ved at fremvise sit kørekort.

Edgar Ié er professionel fodboldspiller for rumænske Dinamo Bucarest, som han blev hentet til i februar, og som han med overvejende sandsynlighed har spillet fem kampe for. Han har tidligere spillet i Barcelona.

Hans bror Edelino Miguel Ié er også professionel fodboldspiller, men med væsentligt mindre succes. Han har stået uden klub siden 1. januar, hvor han fik sin kontrakt ophævet med polske Tluchovia.

Historiens ene hovedperson Edgar Ié afviser dog selv det absurde rygte.

»Denne historie er nonsens. Ægte falske nyheder.«

»Da jeg hørte det, ringede jeg straks til min bror, som ikke længere spiller fodbold. Han kunne ikke tro det. Vi grinede,« siger Edgar Ié til franske L'Equipe.

Dinamo Bucarest har på baggrund af beskyldningerne meddelt, at de vil udføre en DNA-test for at være helt sikre på, at den rette Ié-bror spiller i klubben.

Skulle testen mod forventningerne vise, at det er Edelino Ié, som har spillet kampene, risikerer den rumænske klub, som kæmper en brav nedrykningskamp, at blive fratrukket de otte point, de har tilkæmpet sig i de fem kampe.

For simpelthen at have stillet hold med en spiller de ikke havde kontrakt med.