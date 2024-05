Vladimir Putin har rokeret rundt på flere af de mest fremtrædende personer omkring sig.

Én af dem er Nikolaj Patrusjev, der bliver forfremmet, så han nu er den russiske præsidents nye højre hånd.

Det skriver Reuters.

Patrusjev var tidligere leder for det russiske sikkerhedsråd, og han er én af Putins tætteste venner. Nu bliver han også hans nærmeste rådgiver.

I december skrev The Wall Street Journal, at det angiveligt var Nikolaj Patrusjev, som godkendte planerne om et attentat på lederen af Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin.

72-årige Patrusjev er tidligere blevet beskrevet som værende 'Ruslands farligste mand'.

Han og Putin har en fortid sammen i KGB og FSB.

I juni 2023 pegede Ruslands-ekspert Iver Neumann på netop Patrusjev som én af flere kandidater, der kunne komme i spil som Vladimir Putins afløser.

I marts i år blev Putin dog valgt til seks nye år som præsident, og nu rykker han altså Patrusjev op som sin tætteste allierede.

Putin skiftede i sidste uge rundt på en lang række poster i toppen af det russiske hierarki.

Blandt andet blev Sergej Sjojgu flyttet fra sin rolle som forsvarsminister til rollen som leder for sikkerhedsrådet, som Patrusjev har efterladt sig.

Andrej Belousov er ny forsvarsminister.