Det står endnu ikke klart, hvem de to personer, der lørdag blev fundet døde i Esrum Sø, er.

Sagen er i det hele taget »meget mærkelig«, forklarer den vagthavende ved Nordsjællands Politi.

Allerede lørdag eftermiddag var politi og dykkere fra beredskabet blevet kaldt ud til Esrum Sø i Nordsjælland. Det skete, efter en person havde set noget mistænkeligt i vandet, fortæller vagtchef David Eggert.

»Det var en kvinde, der stod nede på en badebro og så noget nede i vandet, der kunne ligne et menneske. Hun ringer så 112,« forklarer vagtchefen.

Da politi og dykkere kom frem til stedet blev et lig bjerget.

Og så søgte dykkerne videre.

»Det er standard procedure, at dykkerne lige undersøger området nærmere, når man har fundet et lig. Og her fandt de så et mere. Den første person blev fundet lidt nede,« forklarer vagtchefen.

Nu pågår arbejdet med at få identificeret de to personer.

Der blev ikke fundet noget id eller andet, der kan hjælpe politiet i den retning, forklarer vagtchefen.

Derfor skal der nu personale til, som kan hjælpe med den proces. Og det kan godt være, der vil gå nogle dage, lyder det videre.

Det skyldes ikke mindst det faktum, at de to personer har ligget i Esrum Sø i det, vagtchefen beskriver som »et længere stykke tid«.

I det hele taget er det en speciel sag, Nordsjællands Politi står med, forklarer David Eggert.

»Det er sket før, at der er fundet et enkelt lig i en sø. Men det er højest usædvanligt, at man finder to. Det er en meget mærkelig sag,« siger vagtchefen.