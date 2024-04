Knapt var 2023 blevet til 2024, da en dramatisk kidnapning udspillede sig i Sønderjylland, hvor to børn blev revet ud af deres fars selskab og tvunget ind i to mørke biler og kørt over den tyske grænse, hvor de siden blev fundet hos deres mor.

Nu har den spektakulære kidnapningssag, der har en tysk bøfhusarving i en af hovedrollerne, ifølge flere tyske medier taget en ny drejning.

En tysk domstol har nemlig besluttet, at børnenes far skal et smut forbi anklagebænken. Tiltalt for kidnapning af selvsamme børn.

For at forstå den grimme strid om børnene skal man tilbage til 2014.

Her blev Christina Block, der er arving til et tysk bøfhusimperium, og Stephan Hensel skilt.

Vendte aldrig tilbage

Forud for skilsmissen havde parret fået fire børn, og det er tre af dem, som de nu kæmper om.

En kamp, der for eskalerede i 2021, da Stephan Hensel, der efter skilsmissen var flyttet til Gråsten i Danmark, ikke afleverede børnene tilbage efter en samværsweekend.

Det efterfølgende år dukkede seks udenlandske mænd så op ved familiens adresse i Sønderjylland.

Ikke længe efter blev de seks mænd anholdt.

Dansk politi mistænkte dem nemlig for at ville kidnappe børnene.

De mystiske mænd afviste dog selv blankt, at de havde været involveret i et kidnapningsforsøg, og det samme gjorde Christina Block, der offentligt fortalte, at der var tale om sikkerhedsfolk, som hun havde hyret.

Deres opgave var at beskytte hende og andre familiemedlemmer, mens de var i Gråsten for at få børnene i tale, lød det.

I starten af 2023 blev sagen droppet.

Og så var der roligt. I hvert fald resten af 2023.

Tvunget ind i biler

Kalenderåret havde kun lige skiftet, da to tysk indregistrerede biler trillede op til nytårsfestlighederne ved CaFéodora på Toldbodgade 10, hvor Stephan Hensel og børnene fejrede nytårsaften,

Ud trådte flere uidentificerede mænd.

Mens nogle af dem ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi væltede far Stephan Hensel omkuld og tæskede ham, tvang andre hans tiårige søn og 13-årige datter ind i bilerne, før de forsvandt ud i natten.

Da politiet modtog anmeldelsen klokken 00.17, var bilerne med børnene allerede på vej mod den tyske grænse, som de passerede 00.30.

Endestationen var Hamburg, hvor Christina Block bor.

Det var da også her, børnene siden blev fundet, men selv afviser bøfhusarvingen at have haft noget med kidnapningen at gøre.

Christina Block og hendes partner Gerhard Delling fotograferet i 2023. Foto: Georg Wendt/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Christina Block og hendes partner Gerhard Delling fotograferet i 2023. Foto: Georg Wendt/AP/Ritzau Scanpix

»I modsætning til visse påstande har hun aldrig givet nogen tredjepart ordre om at tvinge sine elskede børn fra Danmark til Hamburg,« skrev hendes advokat Otmar Kury tidligere i år i en mail til B.T., der fortsatte:

»Der er en række mennesker, der ser det umenneskelige afsavn, som Christina Block har til børnene, som en umenneskelig katastrofe og gentagne gange har tilbudt hende hjælp.«

Børnene er siden blevet bragt tilbage til Danmark, hvor de opholder sig, mens forældrene ved både danske og tyske instanser fortsætter kampen om dem.

Og nu tyder det altså på, at endnu en kamp skal udkæmpes for Stephan Hensels vedkommende.

Vil frifindes

Han er nemlig blevet tiltalt for kidnapning på baggrund af samværsweekenden i 2021.

Det skriver blandt andre Zeit, Bild og Hamburger Abendblatt.

Egentlig havde en domstol i Hamburg besluttet at droppe sagen, men den afgørelse blev fredag omstødt ved en højere instans.

Før sagen kan komme for retten, er der nogle formaliteter, der skal på plads, men når det sker, forventer Stephan Hensel at blive frifundet, oplyser advokat Philip von der Meden.

»Jeg forventer, at min klient ved en hovedforhandling vil blive frifundet. At beskytte sine børn mod vold bør ikke være en strafbar handling,« lyder det var advokaten, der henviser til, at Christina Block skal have slået sine børn, hvorfor de hellere vil være hos deres far.

Han omtaler i øvrigt Stephan Hensel som en »modig og samvittighedsfuld far«.