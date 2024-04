Først var han til møde i parlamentet. Dernæst tog han på bar med partifæller. Og så afsluttede han natten i politiets varetægt.

Det finske parlamentsmedlem fra regeringspartiet De Sande Finner Timo Vornanen trækker denne weekend overskrifter i sit hjemland efter en skudepisode i hovedstaden.

Her rykkede politiet natten til fredag ud til en natklub i det centrale Helsinki efter meldinger om skud.

Snart efter blev en 54-årig mand anholdt. Og selvom politiet ikke ønsker at udtale sig om mandens identitet, er der efterhånden ingen tvivl om, at den anholdte er identisk med Timo Vornanen. Medlem af det nationalistiske De Sande Finner og valgt til Finlands Rigsdag siden april 2023.

Således har partisekretær Harri Vuorenpää på det sociale medie X bekræftet oplysningen. Lørdag aften skrev han blandt andet, at partifællen var blevet løsladt.

»Vi hverken kan eller vil være en del af efterforskningen. Politiet tager sig af efterforskningen, og vi ønsker dem god arbejdslyst.«

Også De Sande Finners formand, Riikka Purra, har kommenteret sagen. På X skriver hun blandt andet, at man nu vil give politiet arbejdsro til efterforskningen.

»Foruden de strafferetlige konsekvenser vil partiet og folketingsgruppen håndtere sagen på en passende måde.«

Ingen af dem vil for nuværende udtale sig mere konkret om, hvorvidt sagen kan få konsekvenser for Timo Vornanens plads i partiet.

Skænderi på karaokebar

Timo Vornanen deltog torsdag aften i et parlamentsmøde, der varede til klokken to om natten. Herefter tog han sammen med blandt andre partifællen Sanna Antikainen på Ikhu.

En natklub med karaoke.

Ved 03.30-tiden skal politikeren så være endt i en kontrovers med en person fra et andet selskab. Hvad kontroversen handlede om, vides ikke. Men da de to cirka en halv time senere igen stødte sammen foran natklubben, eskalerede situationen.

I en pressemeddelelse oplyser politiet i Helsinki, at den 54-årige mand pludselig greb en lovlig og registreret pistol, som han havde med sig, og pegede den mod andre tilstedeværende, før han affyrede et enkelt skud mod jorden.

Efterfølgende forlod pågældende ifølge politiet stedet, men blev kort efter anholdt og sigtet for blandt andet at have bragt andres liv i fare.

Hvordan Timo Vornanen forholder sig til sigtelsen, er foreløbigt uvist.

Vant til våben

Det er ikke uvant for politikeren at håndtere våben. Han har nemlig gjort karriere i politiet siden 1993, hvor han har varetaget blandt andre feltopgaver, skriver han selv på sin hjemmeside



Ifølge Helsingin Sanomat blev Timo Vornanens politiske karriere for alvor indledt i 2021, da han stillede op til kommunalvalg – og blev valgt ind.

Året efter havde han samme succes ved regionsvalget, og i 2023 kunne han så notere et hattrick, da han fik stemmer nok til en plads i parlamentet.

Ifølge mediet Iltalehtis er det lovligt for parlamentsmedlemmer at opbevare våben i parlamentsbygningen, hvis man har tilladelse til at bære det.

Og det har Timo Vornanen, skriver mediet.

Han er nemlig jæger.

Fra parlamentets statssekretær Antti Pelttari lyder det, at man for nuværende ikke ønsker at kommentere, hvorvidt Timo Vornanen har båret sin pistol rundt i parlamentsbygningen. Og om dette er sket efter reglerne.

»Det er op til politiet at efterforske sagen,« siger han til HBL.

Landets ledere reagerer

Også den finske statsminister, Petteri Orpo, og præsident Alexander Stubb har reageret på sagen.

Mens førstnævnte overfor Helsingin Sanomat kortfattet konstaterer, at »en straffesag mod et folkevalgt medlem af rigsdagen altid er meget alvorlig«, siger præsidenten til det finske nyhedsbureau FNB, at han sætter sin lid til, at retssystemet tager sig af sagen.

Hovedpersonen selv har endnu til gode at udtale sig.