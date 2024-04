Det ser smukt ud på Instagram. De idylliske billeder dækker dog over en virkelighed med affald, lovbrud og dårlig opførsel.

Japanerne er godt trætte af turister, der valfarter til byen Fujikawaguchiko for at få det perfekte billede af vulkanen Mt. Fuji.

Derfor har myndighederne i byen taget drastiske midler i brug for at stoppe strømmen af turister.

Det skriver flere internationale medier. Blandt dem Daily Express, BBC og CNN.

Nu har bystyret sat et over to meter højt trådhegn op for at blokere de meste populære selfie-spots nær vulkanen.

De senere år er byen nærmest blevet overrendt af turister, der er på jagt efter den perfekte selfie.

Det er især populært at tage et billede foran supermarkedet Lawson, som er en meget almindelig butikskæde i Japan.

En talsperson fra myndighederne siger til CNN, at der gennem længere tid har været vedvarende problemer med turister, der parkerer ulovligt og smider affald, når de er på besøg for at se bjerget.

»Det er beklageligt, at vi er nødt til at træffe sådanne foranstaltninger,« siger talspersonen.

Hegnet kommer efter planen op i næste uge.