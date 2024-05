Midt i sin prædiken blev præsten pludselig afbrudt af en mand, som hviskede forfærdelige nyheder i øret på præsten, hvis øjne nu stirrede stift ud i luften.

Præsten inviterede alle i kirken til at bede med ham. Mens han roligt fremsagde bønnen, panikkede resten af menigheden over, hvad der skete bagest i kirken.

En sortklædt teenager havde fundet vej ind til lørdagens morgengudstjeneste i Sankt Marie Magdalenes kirke i den amerikanske by Lafayette.

Hele forløbet blev fanget på kirkens egen videotransmission.

Se i videoen foroven, hvordan det så ud i kirken den lørdag morgen.

Panikken i kirken var total. Alterdrenge løb i sikkerhed, mens en tungt bevæbnet betjent patruljerede kirken.

Selv præsten søgte nu i sikkerhed bag alteret.

Det lykkedes både politiet og kirkens medlemmer, at få stoppet riffelmanden, inden han udløste skud. Han blev anholdt og kørt væk med det samme.

Efterfølgende prøvede kirkens personale selv at mane til ro på Facebook, hvor de fortalte, at alt nu var under kontrol.

»Vedkommende blev med det samme konfronteret af sognemedlemmer, blev eskorteret udenfor, og der blev ringet til politiet. Vedkommende blev hurtigt pågrebet af politiet, og er i deres varetægt.« skriver kirken på Facebook.

Kirken fortæller også, at politiet får assistance af FBI i sagen.

I den kommende tid vil der være øget fokus på sikkerheden under gudstjenesterne.

»I en overflod af sikkerhed vil der være uniformerede betjente til stede ved alle kommende gudstjenester,« skriver kirken.

Lokale myndigheder fortæller, at sognemedlemmernes hurtige handling med at stoppe riffelmanden formentlig har reddet liv, skriver det lokale medie WAFB9.