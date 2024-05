Nu skal der ro på bagsmækken, så alle træningerne bliver lukket.

OB har været igennem nogle forfærdelige uger, hvor de er raslet ned gennem tabellen og nu ligger til nedrykning.

Denne spillerunde gjorde ondt værre, for de tabte selv med 2-1 til Lyngby, mens de nærmeste rivaler fra Vejle vandt med 2-1 over Viborg. Det giver jyderne et forspring på fire point med tre runder igen.

OB har valgt at lukke alle træningerne i denne uge, og spillerne har også fået indraget en fridag, der ellers lå tirsdag.

OB-fans i kulkælderen efter nederlaget til Lyngby. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere OB-fans i kulkælderen efter nederlaget til Lyngby. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Vi har brug for ro. Der venter en vigtig uge, hvor vi skal gøre alt for at få de afgørende point, så vi kan spille i Superligaen efter sommerferien,« siger cheftræner Søren Krogh.

»Vi har to kampe på få dage, og derfor kræver det 100% fokus på opgaven, og ikke alt det, der sker udenfor banen.«

OB har kampe mod Hvidovre, Randers og Viborg i vente. Måske de sidste Superligakampe i lang tid...