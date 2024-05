Han kunne ikke lade være med at sende en lille stikpille.

FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup, var i strålende humør efter søndagens højdramatiske 3-1-sejr ude over ærkerivalerne fra Brøndby.

Og da snakken faldt på FCK's gode form, kunne han ikke dy sig.

»Vi er i et godt flow. Der er godt humør til vores træninger. Og alle bakker op om det f … øhh, hvad hedder det? Øhh …«

Det fælles mål?

»Jamen, det vil jeg ikke sige! For det er sådan lidt Brøndby'sk, haha. Så jeg prøvede at finde et ord, men det kunne jeg ikke. Men så 'den fælles ambition', som vi har.«

Jacob Neestrup var i øvrigt involveret i kampens dramatiske klimaks, da han røg i ordkrig med Brøndby-bænken. Situationen eskalerede hurtigt – og FCK-back Elias Jelert blev skubbet i halsen af Brøndby-assistent Martin Retov, der fik rødt kort.

Men det havde Jacob Neestrup misset i kampens hede.

»Det er først efter kampen, at jeg ved, at han er blevet vist ud. Men det er derby, som er dramatisk – der bliver givet og taget. Og det gør der også fra trænernes side en gang imellem. Det har jeg ingen problemer.«

Situationen startede ved, at Neestrup kommenterede, at Brøndbys Sean Klaiber lagde sig ned skadet – tæt ved sidelinjen.

»Jeg ved ikke, om jeg blev misforstået. For jeg håber selvfølgelig, at han er okay. Men jeg kunne konstatere, at han lå en halv meter fra sidelinjen – og så synes jeg, at det var passende, at han lagde sig udenfor banen.«