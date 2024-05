Den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, er ikke just imponeret over Israels angreb på grænsebyen Rafah i Gaza.

Han savner at se, hvordan Israel har tænkt sig at tage hånd om de internt fordrevne palæstinensere, der lige nu er fanget i kydsilden i Rafah.

Lørdag beordrede Israel, at 300.000 mennesker i Rafah skulle evakueres fra det østlige Rafah, men det bekymrer udenrigsministeren, hvad der skal ske med dem.

»Der mangler en troværdig plan for at få de civilie i sikkerhed. Præsidenten (USA's præsident, Joe Biden) har i nogen tid gjort det klart, at vi ikke kan eller vil støtte en større militær operation i Rafah,« sagde han søndag til NBC.

Derudover skriver det norske medie VG, at Blinken til NBC skulle have udtrykt, at en større offensiv i grænsebyen kun ville føre til en mere ustabil situation.

Ifølge Anthony Blinken er det nemlig ikke sikkert, at Israel ville få ram på alle Hamas-krigerne i angrebet.

»Israel kan stå tilbage med et oprør med mange Hamas-krigere, eller de kan forlade byen igen og skabe et tomrum fyldt med kaos, anarki og sandsynligvis et tilbagevendende Hamas,« siger Anthony Blinken ifølge VG.

USA har historisk forsynet Israel med store mængder af militær bistand, og den forsyning er fortsat efter 7. oktober, hvor den militante Hamas-bevægelse udførte et angreb i Israel, der kostede flere end 1100 mennesker livet, mens hundredvis blev bragt tilbage til Gazastriben og holdt som gidsler.

Israelske modangreb har siden dræbt flere end 34.000 mennesker i det palæstinensiske område.