Putin vil have vicepremierminister Andrej Belousov som sin nye forsvarsminister, oplyser parlamentet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil skifte ud på forsvarsministerposten og dermed finde en afløser for Sergej Sjojgu.

Det oplyser det russiske parlament søndag, skriver Reuters.

I stedet for Sjojgu vil Putin have vicepremierminister Andrej Belousov til at besidde posten.

Sjojgu bliver til gengæld leder for det russiske sikkerhedsråd. Derudover vil Putin give Sjojgu ansvaret for landets militær-industrielle kompleks, oplyser parlamentet ifølge Reuters.

Sergej Sjojgu har siddet på posten som forsvarsminister siden 2012.

Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, og siden har de to lande været i krig med hinanden.

I marts vandt Vladimir Putin det russiske præsidentvalg med en overvældende, men ikke overraskende, sejr.

Han vil fortsat have Sergej Lavrov som sin udenrigsminister.