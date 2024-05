Selvom årets Eurovision-finale er vel overstået, kan noget tyde på, at Hollands bud på en Eurovision-vinder, musikeren Joost Kleins, tid i rampelyset ikke er forbi endnu.

Op til lørdagens finale i Eurovision drejede en stor del af snakken sig om Klein, der pludselig fik bragt sig selv uheldigt i søgelyset.

Fredag blev det først meldt ud, at Joost Klein ikke deltog i en forberedende prøve til finalen.

I den forbindelse blev det meldt ud, at man fra Eurovisions side undersøgte en 'hændelse', der involverede Joost Klein.

Senere kom det frem, at Klein blev undersøgt for hvad der blev kaldt en 'konfrontation' med en kvindelig medarbejder på sættet til Eurovision.

Senere lød det til manges overraskelse, at han blev diskvalificeret fra finalen.

Derfor sprang man altså direkte fra sang fire til sang seks, da det store show løb af stablen lørdag aften.

Men selvom Joost Klein ikke fik lov til at optræde på den helt store scene, lader det til, at hans Eurovision-sang 'Europapa' kan være på vej til at brænde sig fast i folks bevidsthed.

I hvert fald er sangen braget ind i toppen af hitlisten hos en af de største aktører på musikmarkedet – nemlig streamingtjenesten Spotify.

Her ligger Joost Kleins Eurovisionsang 'Europapa' i skrivende stund som nummer 38 på listen over de mest streamede sange i hele verden – side om side med kæmpestjernerne Kendrick Lamar og Taylor Swift.

På listen over de mest populære sange på Spotify i Holland, har han indtaget ikke mindre end en førsteplads, ifølge streamingtjenestens officielle tal.

Joost Klein er søndag blevet i Malmø, selvom resten af den hollandske delegation er rejst hjem.

Det på trods af, at svensk politi, ifølge den hollandske avis De Gelderlander, har oplyst, at han havde fået tilladelse til at forlade Sverige som planlagt.