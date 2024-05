Eurovision-juryen har ikke haft bias mod Israel, selv om landet fik langt flere seer- end jurystemmer.

Det vurderer journalist og mangeårig grandprixkommentator Ole Tøpholm, efter flere har sat spørgsmålstegn ved Israels relativt dårlige placering i sangkonkurrencen lørdag, hvor landet ellers fik mange points fra seerne.

Israels deltager Eden Golan med sangen 'Hurricane' var seernes 2. største favorit med 323 point, men hun fik imidlertid kun 52 jurystemmer og havnede dermed på 5.-pladsen.

Over for Times of Israel kalder en seer resultatet for »åbenlyst politisk« og bliver bakket op af flere.

»De bliver ved med at sige, at Eurovision er apolitisk, at det handler om musik«, siger Yoav Tzafir, som stod i spidsen for den israelske delegation under konkurrencen.

»(Men, red.) vi har alle set, hvordan juryen stemmer, og hvordan publikum stemmer.«

»Ingen ønsker at vise støtte til os,« udtaler en anden.

Men ifølge Tøpholm er det »helt normalt« for Eurovision, at juryerne i de forskellige lande stemmer anderledes end seerne.

»Det er jo professionelle mennesker, der arbejder med musik, der sidder i juryerne,« siger han.

»De vurderer sange ud fra nogle andre kriterier, end hvad, man må forvente, seerne gør.«

Tøpholm kalder det 'derfor sniksnak', at der skulle være en bias mod Israel.

»Sidste år var seernes helt klare favorit Finland, og Finland vandt ikke, og det var på grund af fagjuryens kæledægge, Sverige.«

Israel er i øjeblikket et omdrejningspunkt i en af verdens mest betændte konflikter i Mellemøsten, hvor landets militær gennemfører massive bombardementer af Gaza for at ramme terrororganisationen Hamas, som i 2023 angreb Israels civilbefolkning.

Det har fået flere til at opfordre til boykot af landet – også i forbindelse med Eurovision.

Således har der i den seneste uge været store antiisraelske demonstrationer i Malmø, hvor den årlige sangkonkurrence blev afholdt.

Lørdag aften, da finalen løb af stablen i Malmö Arena, demonstrerede mange uden for spillestedet, hvilket førte til sammenstød med politiet.

Golan siger søndag, at hun dedikerer sin optræden til de israelske gidsler, som blev taget til fange af palæstinensiske terrorister under angrebet mod Israel i 2023. Nogle af gidslerne er i dag døde, men andre vurderes stadig at sidde fanget.