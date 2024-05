FC København knuste mange blågule hjerter, da de danske mestre søndag hentede en 3-1-sejr i en heksekedel af et derby på Vestegnen.

Brøndby tændte ellers op under gulddrømmen, da Nicolai Vallys halvvejs inde i første halvleg bragte værterne foran.

Kevin Diks fik dog udlignet inden pausen – efter en flot dødboldkombination. Og i anden halvleg scorede Mohamed Elyounoussi et smukt og uhyre vigtigt mål. I overtiden cementerede Kevin DIks sejren på et straffespark.

Læs B.T.s dom over kampen herunder:

Vi har haft mange intense derby'er de seneste år, men stemningen er sjældent blevet decideret ond. Men det var den i dag!

Man fornemmede det allerede inden kampstart, hvor Elias Achouri og Sean Klaiber udvekslede nogle meninger. Og derfra tog spydighederne gradvist til. Radosevic og Magnus Mattsson havde noget kørende. Daniel Wass og William Clem markerede sig over for hinanden.

Men det toppede kort før pausen, hvor det hele eksploderede i værtshusslagsmål-lignende scener på sidelinjen.

Sean Klaiber lagde sig ned med en skade en meter fra sidelinjen. FCK-boss Neestrup var højlydt utilfreds med, at hollænderen ikke bare lagde sig på den anden side af kridtstregen, så kampen kunne fortsætte. Og SÅ stak det.

Brøndby-assistent Martin Retov kom flyvende mod Neestrup, der også røg i nærkamp med Brøndbys analytiker. Og da Elias Jelert blandede sig, fik den unge back et skub i halsregionen af Retov, der endte med at få rødt kort for situationen.

Det var ikke kønne scener – men hatten af for passionen og vildskaben.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nogle af vores veteranlæsere kan måske erindre, at Preben Elkjær i 80erne mistede sin støvle midt i et kontraangreb i en kamp for Verona mod Juventus. Preben fortsætte dog på sokkefod, afdriblede en forsvarsspiller og sendte bolden i kassen.

Det var ikke heeelt den tilgang, som FCK's Elias Achouri havde, da tuneseren søndag mistede sin støvle i en tilsvarende situation.

Achouri vendte om, hentede sin støvle og tog den halvt på. Så løb han et par meter, hvorefter han satte sig på r..ven og sprællede med benene – som en treårig, der forsøger at få sine gummistøvler af uden at bruge hænderne – til støvlen til sidst fløj af. Hvad tænkte han dog på?

Dommer Jakob Kehlet var fuldstændig ligeglad med Achouris støvleløse fod og skaberi. I stedet fortsatte spillet – og det hele endte med en Brøndby-chance. Jacob Neestrup var forståeligt nok rasende på sin kantstjerne.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Puuuh. Vil-du-holde-min-durumrulle for en Superliga-sæson, vi har gang i! FC København var nærmest døde og syv fod under i den guldkamp. Og Brøndby styrede mod triumfen.

Men momentum betyder ALT i slutspillet, når nærmest alle kampe er sekspointsopgør. Og FCK har i de seneste runder haft godt fat i nakken på hr. momentum, og pludselig ligner et FCK-titelforsvar det mest sandsynlige scenario.

Vi er dog ikke dummere, end at vi godt ved, at momentum kan skifte hænder flere gange i løbet af de 270 minutter, som Brøndby og FCK har tilbage i denne sæson. Og samtidig rækker både FC Midtjylland og FC Nordsjælland også ud efter triumfen. Wauw – Superligaen!