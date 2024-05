»Da jeg indrømmede det, blev jeg behandlet som og følte mig som en kriminel.«

Sådan lyder det fra Willie Kirk, der nu endelig bryder seks ugers tavshed efter sin opsigtsvækkende fyring.

Hammeren faldt, da det kom frem, at Kirk, der var cheftræner for Leicester Citys kvindehold, var i et forhold med en af spillerne.

Nu taler han ud om både fyringen og forholdet, som han stadig er i, til Daily Mail.

Willie Kirk taler for første gang om fyringen – og forholdet. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Willie Kirk taler for første gang om fyringen – og forholdet. Foto: Andrew Boyers/Reuters/Ritzau Scanpix

Da spilleren første gang fortalte om sine følelser for ham, afslog han det.

»Jeg sagde 'det er latterligt' og lukkede bare ned for det. Det kommer aldrig til at ske, der er et adfærdskodeks,« siger han til mediet og fortæller, at han måtte afvise flere gentagne tilnærmelser de følgende måneder.

Da spilleren blev skadet, begyndte de at se mere til hinanden, og så udviklede forholdet sig.

»Efter jul begyndte vi at se hinanden en gang om ugen, så hun kom her, og ugen efter tog jeg hjem til hende. Vi ankom i mørke og gik i mørke, tydeligvis fordi vi vidste, at det var forkert,« fortæller Willie Kirk.

På trods af frygten for at blive opdaget besluttede de sig i februar for at tage til Milano sammen i et par dage. På hver sit fly både frem og tilbage til England.

Efterfølgende fortalte Willie Kirk spilleren, at de var gået for langt, og at én af dem var nødt til at forlade Leicester efter sæsonen, hvis de skulle fortsætte forholdet.

Men da var det for sent.

En medarbejder i en anden klub havde opdaget deres forhold og meldt det til Leicester, som straks tog affære og indledte en undersøgelse.

Tre uger efter fik han fyresedlen. Spilleren er fortsat i klubben.

»Det har været frustrerende, og meget af frustrationen er blevet til had. Jeg har hadet mig selv. Jeg har hadet klubben. Jeg har haft øjeblikke, hvor jeg har hadet forholdet, selvom jeg stadig er i det.«

»Det var ikke en manager, der udøvede sin magt og sagde: 'Hop i seng med mig, så spiller jeg dig i startopstillingen',« fortsætter Willie Kirk.

»Jeg er ikke kriminel, jeg har ikke begået en forbrydelse. Jeg har bragt et miljø i fare, og det er en ret stor ting.«

Willie Kirk slår fast, at han fortryder timingen men ikke selve forholdet.