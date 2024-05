For mange danske turister går det nok hånd i hånd:

En tur sydpå og en kold øl.

Men lokalbefolkningen på Spaniens Baleariske Øer er trætte af de turister, der kommer og drikker sig hønefulde.

Derfor har man nu indført en række alkoholtiltag.

Det skriver TV 2.

Konkret betyder tiltagene, at det fremover bliver forbudt at indtage alkohol i gaderne på Ibiza og Mallorca, medmindre man befinder sig i et område med særlig tilladelse.

Lokalbefolkningen er også træt af såkaldte festbåde, og derfor er det heller ikke længere tilladt for dem at holde fest inden for en sømil fra de område, der er omfattet af tiltaget.

Overtrædes forbudene vil det koste op mod 1500 euro (svarende til omkring 11.000 danske kroner) for den enkelte turist.

Alkoholforbudet er blot ét ud af mange tiltag, som man de seneste år har indført på de Baleariske Øer for at minimere turismen.

I februar 2023 indførte man således et loft over, hvor mange turister der må besøge øen hvert år.

Og for mindre end en måned siden valgte man også på Mallorca at indføre overvågning af turisters telefoner, fordi der er for mange gæster på øens strande.

På den måde kan man fremover få statistik over, hvor mange der præcis befinder sig der.