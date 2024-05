Man siger, at hunden er menneskets bedste ven.

Og når du fra det ene sekund til det andet får taget din bedste ven fra dig, gør det rigtig ondt.

Det kan Inge-Lise Skov Larsen i den grad skrive under på.

»Det er meget tomt herhjemme, og jeg kan nærmest ikke tale om det,« siger en tydelig berørt Inge-Lise Skov Larsen.

Hendes elskede newfoundlænder Bamse satte i mandags tænderne i en nikotinpose under en gåtur, der på tragisk vis også blev den sidste af slagsen.

Den pelsede glædesspreder overlevede nemlig ikke nikotinforgiftningen, og Inge-Lise Skov Larsen fik aldrig Bamse med tilbage fra dyrlægen. Den historie kan du læse her.

Bamse måtte lade livet efter at have spist en nikotinpose Vis mere Bamse måtte lade livet efter at have spist en nikotinpose

Derfor har de sidste fem dage selvsagt været hundesvære for Inge-Lise, men lørdag eftermiddag brød en solstråle alligevel gennem de sorte skyer hjemme hos den 75-årige kvinde.

Det skete, da miljøminister Magnus Heunicke kommenterede en helt særlig nyhed.

Nyheden handlede om, at der hvert år ender lidt mere en fem millioner nikotinposer i naturen.

Det viser sig nemlig, at Magnus Heunicke vil gøre noget ved problemet, og det skal ske gennem et såkaldt udvidet producentansvar.

Det er nemlig sådan, at cigaretindustrien skal kompensere de danske kommuner for at rydde skodder op i naturen.

Men til stor undring for ministeren omfatter det samme EU-direktiv ikke nikotinposer.

»For mig er der ikke forskel på, om det er cigaretskod eller nikotinposer, der ender i naturen. Det er noget affald, der ikke skal ligge og flyde i vores natur,« siger miljøministeren til Ritzau.

Derfor vil Miljøministeriet nu undersøge, om man kan få udvidet lovgivningen, så nikotinpose-producenter skal betale kommuner for oprydning af de livsfarlige poser.

Og det var altså den nyhed, der formede et lille smil hos Inge-Lise.

»Jeg synes godt nok, at det ville være fantastisk, for så var Bamse måske ikke død helt forgæves,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes dog helt personligt, at det bare burde blive forbudt at sælge dem.«

Omtalen af Bamses død er blevet delt massivt på de sociale medier, og Inge-Lise har været ganske overrasket og rørt over at se, hvor mange der har støttet op om budskabet med nikotinposerne.

Selv tilfældige hundeejere har spurgt ind til den firbenede ven.

»Min mand har besluttet, at han vil hive fat i alle hundeejere og advare dem mod nikotinposerne, og da han forleden talte med en af dem, sagde vedkommende. 'Er det dig, der havde Bamse?'. Og det var altså uden, at han havde nævnt noget, så det er ret vildt,« siger Inge-Lise og fortsætter:

»Det er rart, at der kommer så meget fokus på Bamse, når man savner ham så meget. Han var altså bare så skrupskør og dejlig.«

B.T. talte onsdag med dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse, Anders Højgaard Tølbøll, der understregede det farlige i hundens møde med nikotinposerne.

»Det er meget farligt for dyr, da der er et højt indhold af nikotin i dem. Så det er en forgiftning, der påvirker nervesystemet, og hvis man er en lille hund eller måske i forvejen svækket, kan det godt føre til døden,« sagde han og fortsatte:

»Derfor er vi også meget opmærksomme på det her problem med, at man efterlader nikotinposer i naturen. Det er et stort problem.«