Skuespilleren Steve Buscemi er blevet angrebet på åben gade i New York.

Her er han blevet slået med et knytnæveslag i ansigtet.

Det bekræfter hans pr-bagland over for NBC News.

»Steve Buscemi blev overfaldet i Mid-Town Manhattan, endnu et offer for tilfældigt vold i New York,« lyder det herfra.

Det var i onsdags ved middagstid, at episoden skete.

Den 66-årige prisvindende skuespiller kendt fra film som 'Fargo' og 'Reservoir Dogs' samt serier som 'Boardwalk Empire' og 'Sopranos' blev efterfølgende bragt til en nærliggende hospital.

Skaderne fra overfaldet skulle være synlige: Blå mærker, hævelser og en blødning ved venstre øje.

»Han har det o.k. og sætter pris på alle god bedring-hilsener,« lyder det fra Steve Buscemis bagland:

»Han er dog utroligt trist over alle dem, det også er sket for under gåture i New York.«

Således skulle flere personer i de seneste måneder have oplevet lignende, pludselige og umotiverede overfald i den amerikanske storby.

Eksempelvis blev skuespilleren Michael Stuhlbarg – også kendt fra 'Boardwalk Empire' – slået i hovedet med en sten sidst i marts.

Gerningsmanden, der slog Steve Buscemi, slap efterfølgende væk, og politiet har ikke foretaget anholdelser i sagen.