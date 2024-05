Det er ikke så sjældent, at der er tumult i kampene mellem Brøndby og FC København.

Men det hører dog sjældenhederne, at konfrontationen står mellem en ung landsholdsback og en assistenttræner.

Det var, hvad søndagens topdramatiske derby – der endte med en 3-1-sejr til FCK – bød på, da Brøndby-assistent Martin Retov fik rødt kort for at skubbe FCK's Elias Jelert i halsen. SE VIDEOEN ØVERST

Efterfølgende forklarede Elias Jelert, hvordan han oplevede den spøjse situation.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg ser, at der bliver givet en finger i hovedet på Neestrup (FCK-træner Jacob Neestrup, red.), og så går jeg over og siger 'lad være med det! Det er der ingen grund til'.«

»Og så får jeg en hånd på halsen, og sidst jeg tjekkede var det imod reglerne. Så det er selvfølgelig et rødt kort,« konkluderede den 20-årige landsholdsspiller.

Men skulle han have blandet sig i en situation, der oprindeligt ikke involverede ham?

»Nej, men jeg står lige ved siden af og ser det, og så føler jeg, at jeg skal fortælle, at det er forkert lavet. Og så eskalerede det.«

Elias Jelert havde i det hele taget en begivenhedsrig eftermiddag på Brøndby Stadion. I anden halvleg fik han dommeren til at fløjte for straffespark til Brøndby – men efter et VAR-gennemsyn viste det sig, at forseelsen var begået marginalt udenfor feltet.

»Det kunne jeg godt se til at starte med. Men jeg kender ikke helt reglerne der. Jeg synes egentlig bare, at jeg følger min mand. Han skærer ind foran mig – men jeg sparker ikke eller noget.«