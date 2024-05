Selv om en ny uge rammer mandag morgen, så fortsætter solskinsvejret med lune temperaturer.

Men det solrige vejr når sin ende på én bestemt dag i næste uge, lyder meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Der er et højtryk over landet lige nu, og det vil betyde, at der er solrigt og tørt ind til fredag,« siger Hans Peter Wandler, der er vagtchef hos DMI.

Det betyder, at der de næste fire dage vil være solskin og op til 21 grader over hele landet.

Fredag vil der så komme byger og regn syd fra, og det vil passere hen over Danmark.

»Det ser ud til, at de svage fronter kommer sydvest fra ind over Danmark med flere skyer og nedbør i løbet af fredagen og lørdag,« siger vagtchefen.

Mange tænker sikkert, hvordan vejret bliver i Pinsen?

Rigtig mange kan nemlig se frem til en forlænget weekend, da det næste mandag er anden pinsedag. Det er en helligdag, og dermed har skolerne lukket.

Hans Peter Wandler, hvordan ser det ud med vejret i Pinsen næste søndag og mandag, hvor det er helligdage?

»Det er meget tidligt at sige. Men som det ser ud nu, kan det godt se ud til, at det kan blive lidt solrigt igen, når fredag og lørdag er overstået. Men det kan ændre sig mange gange,« siger vagtchefen.