En hånende jubel foran Brøndbys stemningstribune fik det hele til at stikke af - igen.

Brøndby-spillerne fløj i flæsket på de jublende FCKere, der netop havde gjort det til 3-1 og lukket opgøret, der sendte Løverne på førstepladsen og Brøndby væk fra netop den.

Én af de involverede var Brøndby-profil Nicolai Vallys, der efter kampen gav sin mening til kende om FCKernes opførsel - i hvert fald mellem linjerne.

»Det gider jeg ikke kommentere på... Jeg synes måske, det var en smule... Øh... Nej, det gider jeg ikke kommentere på,« lød det fra en Brøndby-spiller, der vejede sine ord - og på den måde alligevel fik sagt, hvad han mente om situationen, hvor Kevin Diks løb direkte ud foran Sydsiden efter sin 1-3-scoring.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Efter nederlaget blev Vallys spurgt, om det var den kloge, der narrede den mindre kloge - da FCK vandt kampen efter en god Brøndby-start, akkurat som det var tilfældet i efteråret.

»Det må I sgu skrive om. Hvad skal jeg sige? Som jeg ser det, så spillede vi en god kamp og skabte det, vi skal i sådan en kamp. Vi manglede at få scoret, og de fik scoret på det, de skabte mere eller mindre.«

»Du kan skrive, om det var den kloge, der narrede den mindre kloge... Jeg ved det sgu ikke,« sagde Vallys, der var godt træt af nederlaget, hvor man blandt andet lukkede et mål ind på en defensiv dødbold.

Brøndby er nummer tre i Superligaen med to point op til FC København og FC Midtjylland.

