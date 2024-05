De er endt i en strid strøm af problemer i Manchester United.

Ikke nok med, at de spillemæssigt er i gang med en elendig sæson - og at de søndag aften tabte på ny til Arsenal hjemme på Old Trafford - så har klubben også et andet stort problem.

Der er nemlig fyldt med huller i taget på det legendariske stadion, som virkelig blev udstillet, da det væltede ned med regn i den sidste del af opgøret.

Du kan se, hvordan vandet siver ned igennem taget som et vandfald i videoen herunder.

Wet out pic.twitter.com/o0Slp9oMHo — Mark Critchley (@mjcritchley) May 12, 2024

Det blev mere endnu smertefuldt for de hårdtprøvede United-fans, da Arsenal-fansene begyndte at håne dem med deres stadions elendige forfatning.

'Old Trafford er ved at falde sammen,' sang Arsenal-fansene, imens det fossede nede med vand på det legendariske stadion.

Manchester United-ejer Jim Ratcliffe så med selvsyn, hvordan vandet væltede ned igennem taget, da han var på tribunerne under kampen. Han har lovet, at Old Trafford snart vil få en kærlig hånd.

Med nederlaget ligner det mere og mere, at Manchester United misser europæisk fodbold i næste sæson.

Arsenal er stadig helt med i mesterskabskampen, hvor de skal have Manchester City til at snuble i en af deres resterede to kampe, hvis Arsenal skal have en mulighed for at snuppe Premier League-titlen.