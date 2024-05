Den enorme rumraket Starship forventes at have sin fjerde flyvning om tre til fem uger.

Det oplyser mangemilliardær og direktør i SpaceX-selskabet, Elon Musk, i et opslag på X lørdag.

Elon Musks mål har hidtil været inden udgangen af dette årti at have et rumfartøj klar, der er i stand til at sende mennesker og udstyr frem og tilbage mellem Jorden og Månen.

Som springbræt til at komme til Mars.

Starships preparing for spaceflight pic.twitter.com/cX5u17NHRQ — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024

De ind til videre tre testflyvninger med Starship er alle gået galt.

I den seneste testflyvning i marts steg til den vejrs i Texas med et brøl. Men mindre end en time efter, kom denne melding fra en oplæser på livestream:

'Vi kan nu meddele, at vi har mistet rumskib 28'.

Rumskibet er formentlig brændt op i mødet med atmosfæren eller gået i opløsning og endt i havet.

