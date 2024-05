Den tidligere tennisstjerne Andy Roddick har aldrig fortalt åbent om det før, men det gør han nu.

I sin egen podcast 'Served' afslører han en af de uønskede konsekvenser, som de utallige timer på tennisbanen har medført.

Han har kæmpet med hudkræft, og for fem eller seks år siden fik han fjernet en kræfttumor i læben.

Nu bringer han en opfordring til alle andre. Det skriver Aftonbladet.

»Jeg har ikke tænkt mig at have ondt af mig selv, for der er ikke noget galt, alt er fint, men brug solcreme,« siger han.

»Smør dine børn ind i solcreme, især hvis de spiller tennis. Problemet vil ikke vise sig, når barnet er otte år, men det kan vise sig, når barnet er voksent og 38 år gammelt,« fortsætter den tidligere verdensetter.

»Jeg tror, jeg kommer til at være lidt af en pestilens resten af mit liv,« siger han og afslører, at han har gjort det til en vane at blive tjekket jævnligt.

Andy Roddick var rangeret som verdens bedste spiller i 13 uger omkring årsskiftet 2003/2004, inden Roger Federer satte sig på tronen.

Amerikaneren vandt i alt 32 titler i sin karriere. Størst var US Open-triumfen i 2003.

Den nu 41-årige eksspiller nåede også Wimbledon-finalen tre gange og US Open-finalen en ekstra gang, men hver gang blev han besejret af Roger Federer.