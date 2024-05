Nederlaget mod FCK blev virkelig kostbart for Brøndby IF.

Kun en sejr i seks kampe har sendt Brøndbys mesterskabsdrømme på retur.

»De vinder over FC Midtjylland hjemme og ude over FCK, og resten har de i princippet pisset væk i anden halvleg, og sådan var det også i dag (Søndag red.), siger B.T.s sportschef Lasse Vøge, der kalder det et historisk dyrt nederlag.

»Da dagen startede lå de på førstepladsen i Superligaen. Nu er de på fjerdepladsen - en plads der ikke engang giver adgang til europæisk fodbold i den kommende sæson,« siger han i B.T.-podcasten 'Ugens Rapport'.

Jordi Vanlerberghe er blandt de Brøndbyspillere, der nu er ude. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Udover at de taber hjemmekampen mod FCK med 3-1, så får de Sean Klaiber - en absolut nøglespiller - skadet. Han går altså på krykker efter kampen. De får også Jordi Vanlerberghe skadet med en hjernerystelse, og de skal spille allerede onsdag.«

Derudover peger han på, at både forsvareren Kevin Tshiembe og asstsistenttræner Martin Retov er ude med karantæne efter deres røde kort i derbyet.

Onsdag møder Brøndby FC Nordsjælland, mens FC København tager mod FC Midtjylland i parken torsdag.

