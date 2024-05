En ung mor på 21 år var sammen med sin daværende kæreste skyld i, at et lille spædbarn døde som følge af vold med døden til følge.

Det resultat nåede byretten i Nykøbing Falster mandag formiddag frem til.

Både den unge mor og hendes nu 23-årige ekskæreste var i den usædvanlige sag tiltalt for drab på det lille spædbarn, der kun nåede at blive halvanden måned gammel.

Men nævningetinget fandt ikke, at der var bevist det fornødne forsæt til, at der var tale om drab. Men derimod medvirken til vold med døden til følge for begges vedkommende.

Under sagen har anklageren blandt andet dokumenteret, hvordan obduktionen af spædbarnets krop viste, at barnet havde fået en alt andet en nænsom behandling i sit seks uger korte liv.

Retslægerne fandt blandt andet fem kraniebrud, mindst 14 ribbensbrud, brud på både lårbens- og skinnebensknogler på begge ben og det øvre læbebånd revet af, efter at babyen i efteråret 2022 døde af sine kvæstelser.

Den lille pige døde til sidst ifølge eksperterne som følge af hovedlæsioner, der forårsagede iltmangel og væskeopfyldning i hjernen.

Det unge par har under straffesagen i Nykøbing Falster nægtet sig skyldig i tiltalen for drab og til dels medvirken til drab.

Efter forklaringen fra moren og stedfaren må barnets død have skyldtes, at det ikke var muligt at trække vejret som følge af gylp i halsen.

Den unge mor har også under sagen forklaret, at hun har et voldsomt temperament.

Retten lægger derfor blandt andet i sin kendelse til grund, at »hun har et stort temperament og meget hurtigt kan blive hidsig, hvor hun råber og kaster med ting og kan blive voldelig. Hun har været voldelig over for ekskærester og har haft mange episoder, hvor hun ikke kunne styre sit temperament«.

Som begrundelse for ikke direkte at dømme for drab, siger retten i sin kendelse:

»Da det ikke med sikkerhed kan fastlægges, hvordan volden er udøvet og under hvilke omstændigheder, og om begge de tiltalte har udøvet vold eller hvem af dem, det er, og de tiltalte derfor alene har et medvirkenansvar til den udøvede vold, finder vi, at det under de omstændigheder ikke med tilstrækkelig sikkerhed er godtgjort, at de tiltalte havde forsæt til drab eller medvirken hertil.«

I stedet peger retten på, at forældrene åbenlyst groft har svigtet deres ansvar som forældre til den lille pige.

»Vi finder derefter og under hensyn til de tiltaltes særlige omsorgspligt over for et spædbarn i deres varetægt, at de tiltaltes passivitet og undladelse af at skride ind over for volden eller i tide søge lægehjælp, selv om (datteren, red.) havde blå mærker og var smerterpåvirket og i de sidste dage inden indlæggelsen var åbenlyst syg, udgør strafbar medvirken til den vold, som (datteren, red,) blev udsat for.«

Under sagen har forsvarerne i sagen henvist til, at barnet som andre nyfødte løbende har været under tilsyn af læger og sundhedsplejersker.

Og helt usædvanligt er en sundhedsplejerske, der var indkaldt som vidne i sagen, undervejs blevet sigtet for pligtforsømmelse. Det betød, at hun blev fritaget for den normale vidnepligt.

Parret har under hele sagen været beskyttet af et navneforbud.

Retten ventes senere mandag at tage stilling til, hvilken straf der skal udmåles i sagen.