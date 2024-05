At den danske elbilproducent Fisker Inc er på randen af konkurs og er blevet kritiseret sønder og sammen, skyldes især to personer.

Bagmanden Henrik Fisker selv og hustruen Geeta Gupta-Fisker, der har været ansvarlig for indkøb og økonomi.

Syv tidligere anonyme medarbejdere og chefer fortæller således til Politiken om en virksomhed, der har været »baseret på frygt«.

Der var desuden tale om en ledelse, der ikke tolererede kritik. Det kunne endda føre til fyringer.

»Hvis medarbejdere påpegede kritiske fejl med bilerne, blev Henrik og Geeta vrede og fik dem til at tie stille,« som det lyder fra en tidligere medarbejder til Politiken:

»Ingen måtte tale om produktionsproblemer. Nogle problemer ville de nedtone, andre problemer virkede det, som om de ikke forstod konsekvenserne af.«

Og det skulle altså være årsagen til, at de biler, der sidste år blev sendt ud til de ventende kunder, var fejlbehæftede i stort omfang.

Eksempelvis med bremse- og softwareproblemer.

Ingen af de syv tidligere chefer eller medarbejdere står frem ved navn, fordi de har har underskrevet en tavshedsklausul, der forhindrer dette.

Men de har fremvist skriftlig dokumentation på, hvad der skulle være foregået i processen frem mod skabelsen af Fisker Ocean.

Her blev advarsler fra de ansatte tilsyneladende ignoreret af Henrik Fisker og Geeta Gupta-Fisker.

Resultatet har været tydeligt gennem de seneste år, hvor kæmpekrisen videre har resulteret i, at Fisker Inc. er blev et smidt af børsen i New York.

Senest er ægteparret luksusvilla i Hollywood sat til salg.

Henrik Fisker har tidligere på året sagt til B.T., at man har tænkt sig at kæmpe videre trods den store modgang.

»Vi er her for at blive, uanset nejsigerne. Vi ved, at vi har et konkurrencedygtigt produkt, og at den etablerede branche ikke synes om det, og det er okay,« lød det fra ham i marts.

Over for Politiken afviser en talsperson fra Fisker Inc. at kommentere på kritikken af Henrik Fisker og Geeta Gupta-Fisker.

»Vi kommenterer ikke på individuelle ansattes forhold, men startups har en krævende og dynamisk kultur, som kræver, at teammedlemmer er meget engagerede og agile,« lyder det.

