Der skal ikke mange ord til at beskrive det vejr, der åbner denne uge.

»Solskin og tørvejr,« konstaterer Trine Pedersen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Dermed fortsætter det fine vejr, der allerede har lagt sig over Danmark hen over Kristi himmelfartsminiferien.

Og det gør det i nogle dage endnu:

»Vi forventer, at det her flotte forårsvejr holder ved i hvert fald frem til torsdag og måske til og med fredag,« siger Trine Pedersen fra DMI.

Men.

Ja, der er et af de berømte men'er tilknyttet her.

For godt nok er der sol til alle i det ganske land, men varmetemperaturerne bliver omvendt ikke helt ligeligt fordelt af den grund.

»Vinden kommer til at være let til frisk fra syd-sydøst, og det betyder, at der vil være en pæn forskel i temperaturer hen over landet,« siger meteorolog Trine Pedersen:

»Ved de østvendte kyster vil der være 12-15 grader, mens vi vil være tættere på de 20 grader ved de vestvendte kyster. Og det er generelt for hele ugen.«