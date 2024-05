En schweizisk sejr i lørdagens Eurovision-finale var en sejr for musikken.

Det siger journalist og mangeårig Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, efter musikkonkurrencen i år blev genstand for heftig politisk debat grundet Israels deltagelse.

»Det, Eurovision havde brug for,« siger Tøpholm, »var, at vi ikke skulle diskutere politik på baggrund af resultatet.«

»Det, at Schweiz bliver ét og Kroatien to, gør, at den flanke er lukket.«

Var sejren gået til Israel, hvis deltagelse er blevet massivt kritiseret grundet landets militære offensiv i Gaza i Mellemøsten, havde det netop ført til yderligere politisk debat omkring Eurovision, siger kommentatoren.

I stedet mener han, at det nu i sidste ende var showet og musikken, som kom i fokus, hvilket han ser som en god ting.

»Rent resultatmæssigt kom der ikke alt det 'støj på skærmen'. Det, synes jeg, var dejlig befriende.«

Eurovision-resultater har flere gange i tidligere år ført til politiske diskussioner. Blandt andet da sejren i 2022 gik til Ukraine, som er i krig med Rusland.

»Man har jo gjort melodigrandprix til noget, det ikke er. Det er netop bare et tv-skabt musikshow. Det er blevet fremstillet, som om det er et verdenspolitisk topmøde, der kan løse konflikter på tværs af landegrænser. Det er jo altså ikke det, der er tilfældet, men det er debatten omkring Eurovision gang på gang,« siger Tøpholm.

Han anerkender dog, at Eurovision »er en del af virkeligheden«, og at tidens konflikter naturligvis smitter af på grandprix'et.

»Men at debatten kom til at fylde så meget, det er jo højst usædvanligt.«

Israel har i de seneste måneder bombet massivt i Gaza i Mellemøsten, efter palæstinensiske terrorister i 2023 begik en massakre på israelske civile.

På den baggrund har Israels deltagelse i årets Eurovision ført til demonstrationer i Malmø, hvor semifinalerne og finalen blev afholdt. Undervejs er der blevet opfordret til et boykot af landet.

Lørdag mødte demonstranter op foran Malmø Arena, hvor finalen blev afholdt, hvilket førte til sammenstød med politiet.

Modsat flere af demonstranterne mener Tøpholm dog ikke, at det havde været en god idé at ekskludere Israel fra dette års show.

»Nej, det tænker jeg ikke, for så kunne der have opstået så mange andre problemer. Hvis Israel blev smidt ud, kunne jeg sagtens forestille mig, at der var lande, der så havde trukket sig.«

»Nu har Israel jo altså været med siden 1973, og derfor er det et af de lande, man ikke bare lige smider ud.«

Israel fik en 5. plads i årets konkurrence. Danmark røg ud under semifinalerne.