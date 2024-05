Det blev den schweiziske sanger Nemo, der løb med sejren i dette års Eurovision.

Men stod det udelukkende til seerne, så havde vinderen været en helt anden.

Tv-seerne var nemlig noget mere vilde med den kroatiske sanger Baby Lasagna med sangen 'Rim Tim Tagi Dim' end med Nemo og sangen 'The Code'.

Samlet set fik Nemo 591 stemmer.

Her ses den kroatiske sanger Baby Lasagna med det borgerlige navn Marko Purisic under finalen. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den kroatiske sanger Baby Lasagna med det borgerlige navn Marko Purisic under finalen. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

Af dem kom 365 fra fagjuryerne – hvilket var absolut flest – mens 226 kom fra tv-seerne, fremgår det af opgørelsen over stemmerne hos EurovisionWorld.

Baby Lasagna fik derimod 337 stemmer fra seerne, hvilket indbragte ham en førsteplads på den front.

Men da den kroatiske sanger 'kun' fik 210 af fagjuryerne stemmerne, endte han i alt med 547 point.

Og det gav ham en andenplads.

Her ses Baby Lasagna på scenen under Eurovision-finalen. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Baby Lasagna på scenen under Eurovision-finalen. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

Tager man et dyk ned i seerstemmerne, kan man se, at Nemo var nummer fem hos seerne.

Udover Kroatien fik tre andre lande dermed flere stemmer end 'The Code'-sangeren fra seerne.

Israel fik næstflest stemmer fra seerne med 323. Derefter fulgte Ukraine med 307 og Frankrig med 227.

Det er ikke første gang, at det ikke er seernes favorit, der sejrer i Eurovision.

Det skete også så sent som sidste år, hvor svenske Loreen løb med den samlede sejr med sangen 'Tattoo', selvom den finske deltager, Käärijä med sangen 'Cha Cha Cha', fik flest stemmer af seerne.