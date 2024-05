Simon Barrett var mildest talt rystet, da han for et par lørdage siden gik under en viadukt i Rødovre og opdagede en masse tomme deodorantflasker.

For så kunne han lægge to og to sammen: De piger, han få timer forinden havde set skjule en genstand bag en mulepose, måtte have sniffet de mange deodorantflasker.

Efterfølgende bekræftede Rødovre Kommunes SSP-konsulent, Morten Bæksgaard, overfor B.T., at man havde fået flere lignende henvendelser og derfor tog sagen meget seriøst.

Men da Simon Barrett så fredag morgen – i denne uge – gik under viadukten, var den gal igen.

»Der lå syv flasker deodorant, og det var den samme model som sidst. Så jeg er da bekymret for – og tror, at det samme er sket,« siger Simon Barrett.

B.T. har den seneste uge kontaktet en række SSP-samarbejder, døgnbehandlinger og misbrugscentre for at høre om omfanget af snifning af deodorant.

I den forbindelse beskriver flere kilder, at det i kredse blandt unge bliver kaldt for »sugdeo« - en sammentrækning af ordene 'suge' og 'deodorant'.

Og særligt på misbrugscentre og døgnbehandlinger er man ganske bekendt med fænomenet.

»Jeg har hørt om det rigtig tit. Jeg arbejder på en døgnbehandling, hvor der kommer mange unge ind, og der er der flere, som inhalerer deodorant gennem eksempelvis et håndklæde,« siger Elias Holm, der er eksmisbruger og arbejder for organisationen DrugRebels.

Han fortsætter:

»De unge kommer ofte ind og har en god feeling af, hvad der rør sig derude, så det er klart min opfattelse, at der er flere, der forsøger sig med det her ude blandt 'almindelige unge'. Vores misbrugere fortæller, at det giver det et kort afbræk fra virkeligheden - eller 'et sus', som de siger.«

Ved du noget om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Jane Nørvald fra konsulentfirmaet Petersen Consult, hvor man hjælper unge med at komme ud af misbrug, stemmer i.

»Deodorant er noget, man i de her miljøer har brugt i mange år, fordi det er så let tilgængeligt. Så der er mange unge, der gennem tiden har fortalt mig, at det var noget, som de benyttede sig af i begyndelsen af deres misbrug,« siger hun.

Én ting er misbrugskredse. Noget andet er 'helt almindelige' unge.

I Rødovre Kommune har man altså – som B.T. beskrev længere oppe i artiklen – modtaget flere henvendelser om unge, der eksperimenterer med inhalering af deodorant.

Det samme er tilfældet i Tønder Kommune, hvor man i begyndelsen af marts udsendte et brev til alle forældrene i kommunen.

»Flere steder i kommunen dukker ”deodorant-snifning” op. Vi har fået henvendelser fra borgere og også selv fundet efterladenskaber fra denne adfærd i form af tomme deodoranter og plastikposer flere steder,« lød det blandt andet i brevet, som B.T. har fået lov at citere for det lokale SSP-samarbejde i Tønder Kommune.

B.T. har derudover kontaktet en lang række andre SSP-samarbejder.

Flere af dem har ikke hørt om 'deodorant-snifning' i deres kommune. Andre har.

»Ja, vi har hørt om det her før, men på nuværende tidspunkt vil jeg ikke kalde det en tendens. Det, som vi hørt, er, at man tager et håndklæde over hovedet og suger det ind,« siger Riad Tolba, der er chef for SSP København.

Tendens eller ej – så er det noget, som eksperter i den grad advarer mod.

»Det værste, der kan ske, er at du dør af det. Det næste er, at du kan skade hjernen. Så der ikke er noget positivt at sige om at sniffe deodorant,« siger overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom.

Henrik Thiesen, der arbejder som overlæge i Københavns Kommune og samtidig arbejder for onlinerådgivningssiden Netstof.dk, taler også i store vendinger.

»Jeg er langt mere bekymret for det her end lattergas. Her har vi at gøre med en ukontrolleret indtagelse af alkohol i nervesystemet, og det kan være ekstremt farligt,« siger han og fortsætter:

»Du kan få en hjerneskade, men også potentielt dø.«