Regningen blev meget større end bare et derbynederlag og en tabt førsteplads.

Det må Brøndby sande efter søndagens 1-3-lussing fra ærkerivalerne fra FC København, der nu er på førstepladsen.

For med to røde kort og to faretruende skader, ja, så udviklede den onde drøm af et derby sig til et regulært mareridt for Brøndby-træner Jesper Sørensen, der blandt andet måtte se sin stjernespiller Sean Klaiber gå på krykker efter kampen.

»Ja, det ser naturligvis alvorligt ud. Jeg tror, at han slog knæet mod en anden, og det kan være, det bare er et slag eller at det er mere alvorligt end det. Jeg har ikke overblikket lige nu,« siger Jesper Sørensen og tilføjer om belgieren Jordi Vanlerberghe, der gik ud med en hovedskade:

Brøndbys Jordi Vanlerberghe skiftes ud med store smerter. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jordi slog hovedet og gik ud med det. Men det skal vi også have et overblik over.«

Foruden de to spillere, der måtte udskiftes søndag, så fik en anden forsvarer Kevin Tshiembe altså også rødt kort - så Jesper Sørensen skal formentlig lægge noget af et puslespil med sin trup, inden det onsdag går løs mod FC Nordsjælland i tredjesidste runde.

Her må han også undvære assistenttræner Martin Retov, der så rødt for et kvælertag på FCKs Elias Jelert i forbindelse med en voldsom tumult i kampens første halvleg.

Er du skuffet over, at din assistent reagerer sådan i så vigtig en kamp?

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Årh, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne se situationen igennem først,« sagde Jesper Sørensen noget afværgende til at starte med, inden han medgav:

»Selvfølgelig er det også op til os at bevare roen selv. Men jeg vil gerne se situationen, før jeg gør det store nummer ud af det.«

Brøndby-træneren var dog træt af, at hans lejr fik to røde kort for bataljer, der ikke havde med fodboldspillet at gøre.

»Spændingsniveauet var, som det var, men det er selvfølgelig horribelt at tage et rødt kort for noget, der ikke har noget med spillet at gøre i sådan en kamp. Det hører ingen steder hjemme og det er alt for dyrt, jo.«

Med nederlaget tabte Brøndby førstepladsen i Superligaen.

»Vi skal sunde os nu ovenpå et tungt nederlag i en kamp, hvor vi synes, vi gjorde flere gode ting. Men vi dummede os også og gav gigantiske chancer væk. Så vi skal sunde os.«

»Jeg synes, det var en lige kamp trods alt, og der bliver det nogle gange den enkelte spiller, som gør forskellen,« lød analysen fra Brøndby-bossen.

