Måske kender du følelsen af, at cykelturen ned til Netto kan virke ganske uoverskuelig oven på en lang arbejdsdag.

Hvordan lyder det så med en cykeltur på godt 4500 kilometer fra trygge Danmark til Saharaørkenen?

Det kan 19-årige Oliver Haubro Hvam svare på. Han har nemlig netop gennemført en let tur fra Børkop i Midtjylland til byen Merzouga i Marokko, der ligger lige på kanten af Sahara-ørkenen.

For knap 40 dage siden satte han fødderne i pedalerne i den lille midtjyske by. Lørdag ankom han så til grænsen af verdens største ørken.

Undervejs på turen har Oliver samlet ikke mindre end 80.000 følgere på sociale medier, der har fulgt med i de videoer han hver dag har lavet fra den vilde cykeltur.

»Jeg bestræber mig efter at vise, at når man sætter sig et mål, kan man nå det. Der er ikke nogen skam i at drømme stort,« siger han.

Efter at have cyklet hele vejen til Sahara, brugte Oliver kun et par timer ved grænsen til Sahara, før han vendte om igen. Det var nemlig ikke destinationen det drejede sig om, fortæller han. Foto: Privatfoto

Ifølge Oliver Hvam, er det tydeligt at se på reaktionerne på videoerne, at folk ser det som en vild præstation

»Folk virker imponerede. Der var en, der skrev 'han cykler til Sahara, jeg brokker mig, når jeg skal ned i Netto,« siger han, da B.T. fanger ham på en telefon søndag, dagen efter han ankom i Merzouga i Marokko.

Men selvom det kan virke som en helt vild bedrift, tror Oliver Hvam faktisk på, at de fleste, der er i nogenlunde fysisk form, ville kunne klare samme tur som ham, siger han. Det hele handler nemlig om én ting, hvis man spørger maratonrytteren.

»Jeg var ved bristepunktet flere gange, men ikke én gang overvejede jeg at give op. Den store udfordring er at holde hovedet koldt. Det er det, det går ud på. Hvert sekund kan du vælge at give op. Hvert sekund, skal du sige 'nej, det gør jeg ikke',« siger han.

At det langt fra er en nem tur, er noget han går meget op i at vise frem i videoerne fra turene, lyder det på telefonen fra Marokko.

»Jeg prøver at portrættere det voldsomme. Det er fucking hårdt. Jeg bliver også træt, jeg bliver også nervøs undervejs. Det går jeg meget op i at vise frem,« siger han.

Oliver håber på at kunne inspirere andre med sine videoer. Foto: Privatfoto

Undervejs på turen har Oliver Hvam modtaget mange opmuntrende reaktioner og beskeder, fortæller han.

Han håber, at hans videoer kan inspirere andre.

»Hvis man siger 'det kan jeg ikke', er det udelukket at man gennemfører. Hvis man siger 'jeg tror godt ,jeg kan' hver dag, så står man bare op og går i gang,« siger han.

Da B.T. fanger Oliver Hvam, er han i gang med at lede efter et fly, der kan få ham tilbage mod Danmark. For selvom han har brugt over en måned på at nå frem til Sahara, har han ikke tænkt sig at blive hængende.

»Der er flere, der har spurgt, om jeg ikke skal blive og holde lidt ferie. Men det er netop ikke destinationen det handler om. Det er rejsen derhen. Ellers kunne jeg jo lige så godt være fløjet,« siger han.

Når Oliver har fundet et fly hjem til Danmark, er det første han skal, at redigere sine videoer til en dokumentar om turen.

Hvad det næste store eventyr står på, vil han ikke svare på, på nuværende tidspunkt.

»Jeg overvejer forskellige ting. Jeg vil gerne gøre det på en anden måde næste gang. Det kan være et andet transportmiddel, eller noget helt andet. Hovedpointen er at gennemføre noget fysisk, og mentalt krævende, for at vise, at det kan lade sig gøre,« siger han.

Hvis du har lyst til at se videoerne fra Olivers imponerende rejse, kan de findes på hans Instagram under brugernavnet 'Oliver Haubro Hvam' eller på TikTok under brugernavnet 'bruhliver'.